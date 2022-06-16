Şentop ve Altun, TRT Balkan Dijital Platformu'nun tanıtımına katıldı

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanı sıra, TRT Genel Müdürü Mehmed Zahid Sobacı ile çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Şentop, Balkanlar'daki yeni girişimin önemine işaret ederek, "TRT Balkan yayınlarını, kalbimizin diğer yarısı Balkan coğrafyasına; Balkanlar'daki 7 ülkeye, 5 ayrı dilde ulaştıracak. Ülkemiz ve Balkan coğrafyasındaki bütün kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Gönül vatanımızın sınırları Balkanları içine almaktadır. Sonraki nesillere aktarılmasına vesile olmasını da bütün kalbimle temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bilgi kirliliğine değinen Şentop, "İnfodemi denilen bir fecaat (acıklı durum) ile karşı karşıyayız. Bu bilgi kirliliği ile doğru habere ulaşmanın da önemi artmıştır. Esas mesele artık habere ulaşmak değil, ulaştığımız haberin doğru olduğunu bilebilmektir. TRT'nin dijital yayın yapan yeni kanalları sayesinde mümkün olduğunca bilgi kirliliğine geçit verilmediğini yakinen müşahede (gözlem) ediyorum. Çünkü TRT, her yayını için ülkemizin dünyaya açılan penceresi şuuruyla hareket eden ve her çalışanı da ilkeli haberciliğin merkezi olma sorumluluğuyla hareket etmektedir" diye konuştu.

'BALKANLARIN REFAHINI VE HUZURUNU ÜLKEMİZİNKİNDEN FARKLI GÖRMÜYORUZ'

İletişim Başkanı Altun, TRT Balkan'a uzun soluklu bir yayın hayatı dileğinde bulundu. TRT’nin sürekli yenilik prensibini esas aldığını, güçlü kurumsallaşma yaklaşımını ilke edindiğini ve vizyoner büyümeyi esas aldığını aktaran Altun, şöyle konuştu:

"Bu proje bu 3 temel ilkenin somutlaşmış halidir. TRT, bu yaklaşımını uluslararası alanda da hayata geçirmeye gayret ediyor. Uluslararası alanda daha adil bir dünyanın oluşması için hakkın, hakikatin sesi olmak için susturulmaya mahkum edilenlerin sesi olmak için gayret ediyor ve uluslararası alanda güçlü bir yayıncılık performansı ortaya koyuyor."

Altun, Balkan coğrafyasının kültürel, dini ve etnik çeşitliliğinin bir zenginlik olduğunu söyleyerek "Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir sözü var; 'Türkiye tarihi, beşeri ve kültürel özellikleriyle ve kökleriyle aynı zamanda bir Balkan ülkesidir.' Balkan coğrafyasına bakışımız bu cümlede çok net bir şekilde özetlenmektedir. Biz Balkanların refahını, huzurunu ve istikrarını, ülkemizin huzurundan, refahından, istikrarından farklı görmüyoruz" açıklamasında bulundu.