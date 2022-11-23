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Selçuklu'nun simgelerinden İnce Minareli Medrese'ye 'restorasyon' kararı

SELÇUKLU Devleti'nin simgelerinden; tıp, astronomi, matematik, felsefe ve tarih gibi eğitimlerin verildiği 800 yıllık İnce Minareli Medrese, taç kapısı ve bazı yer bölgelerinde oluşan yıpranmalar nedeniyle restore edilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla restore edilecek eserin önemli mesajlar verdiğini belirten Vakıflar Konya Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, "Yıllardır konuştuğumuz şey, çevresel etkiler nedeniyle kapısının çok fazla yıpranmasıydı. Bu taç kapısının yeniden elden geçirilmesi gerekiyor. Çinilerin tamamı elden geçirilerek restore edilecek" dedi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 11:31
Selçuklu'nun simgelerinden İnce Minareli Medrese'ye 'restorasyon' kararı

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki 800 yılı aşkın tarihi olan İnce Minareli Medrese'nin, Selçuklu Sultanı 2'nci İzzeddin Keykavus döneminde Vezir Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından 1250-1265 yıllarında yaptırıldığı değerlendirilirken, İslami ilimlerin yanı sıra tıp, astronomi, matematik, felsefe ve tarih gibi derslerin öğretilmesi için inşa edildiği biliniyor. Üzerinden geçen 8 asrın ardından İnce Minareli Medrese, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla restore edilecek. Medresede hadis ilmi başta olmak üzere astronominin de öğretildiğini söyleyen Vakıflar Konya Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, "Eser 1250-1265 arasında yapılmış olmalı. O günkü çiniler halen duruyor. Minaremiz 1901 yılında yıldırım çarpması sonucu yarısı yıkılıyor. Bu çinilerin tamamı elden geçirilerek restore edilecek. Burası bir medrese, burası bir üniversite, üniversite olması nedeniyle farklı ilimler de burada öğretilmiş. Astronominin de gösterildiğine dair birtakım emareler var. Özellikle kubbesindeki yıldızları temsil eden çinilerle burada başka ilimlerin öğretildiğini de düşündürüyor. Burası Anadolu'daki en büyük üniversite ve hoca yetiştiren bir üniversite. Buradan yetişen bütün öğrenciler Osmanlı'nın hocaları haline geliyor" diye konuştu.

KAPIYA FETİH VE YASİN SURESİ İŞLENMİŞ

Taç kapıdaki işlemelerin önemine değinen Bölge Müdürü Osmanlı, "Selçuklu'nun Kösedağ Savaşı yenilgisinin ardından Moğollar'ın da yer aldığı dönemde Sahib-i Ata Fahrettin bu kapıyı yaparken üzerinde Fetih Suresi, Ayet-el Kürsi ve Yasin Suresi var. Bu kapının kale kapısının tam karşısında olduğunu biliyoruz. Yani buradan çıkan Moğol komutanlarına ve askerlerine sanatımızla kültürümüzle eğitimimizle sizden daha çok üstünüz mesajı verdiği büyük bir eseri görüyoruz" dedi.

İnce Minareli Medrese'nin gelecek aylarda restore edilmeye başlanacağını açıklayan Osmanlı, "Son yıllarda çevresel etki nedeniyle özellikle taç kapısı yıprandı. Kültür bakanımızın talimatları üzerine medresemizin yeniden restorasyonu gündeme geldi. Eserimiz çok değerli bir eser Selçukluların yapmış olduğu nadir kapı örneklerinden biridir. Selçuklu bir payitaht ve bu eserler Selçuklu'yu simgeleyen eserlerdendir. 2'nci İzzettin Keykavus döneminde yapılıyor bu eser. Aslında etrafında bir külliye var. Camisi ve sübyan mektebinin olduğunu biliyoruz. Yıllardır konuştuğumuz şey, çevresel etkiler nedeniyle kapısının çok fazla yıpranmasıydı. Bu taç kapısının yeniden elden geçirilmesi gerekiyor. Sayın bakanımızın ve genel müdürlüğümüzün talimatları üzerine restorasyonuna önümüzdeki aylarda başlayacağız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaSelçukluİnce Minareli MedreseRestorasyon
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