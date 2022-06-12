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Şehit Uzman Çavuş Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Gökhan Demir’in (34) cenazesi memleketi Ordu'da toprağa verildi.

12 Haziran 2022 Pazar 17:47
Şehit Uzman Çavuş Demir, son yolculuğuna uğurlandı

ORDU

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Kuzey Irak’ın Hore Tepe bölgesinde yürüttüğü Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce yola döşenen EYP’nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Gökhan Demir, için memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene şehidin eşi Seda Demir, babası ile annesi ve şehidin yakınlarının yanı sıra, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu, Seyit Torun, Cemal Enginyurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Demir'in eşi Seda Demir, cenazede gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından ilçeye bağlı İnkur Mahallesi'nde toprağa verildi. Ailenin 5 çocuğundan biri olan şehit Demir'in Eylül (7) ve Doruk (5) adında iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Demir, son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER ÖZER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yola döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Fuat Özer'in (25) cenazesi memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ın Hore Tepe bölgesinde yürüttüğü operasyonda, PKK’lı teröristlerce yola döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Sözleşmeli Er Fuat Özer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Fuat Özer'in cenazesi sabah saatlerinde Adıyaman Havaalanı'na getirildi. Türk bayrağına sarılı tabut, kara yolu ile törenin düzenleneceği Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanına getirildi. Şehit Özer'in Türk bayrağına sarılı tabutuna annesi Medine Özer ve yakınları uzun süre sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet ve Medine Özer'in 3 çocuğunun en küçüğü olan Şehit Özer'in cenaze törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Halil Fırat, Muhammed Toprak, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Demir, son yolculuğuna uğurlandı

Sözleşmeli Er Fuat Özer,  Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından Günaydın Camisi'nde kıldırılan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde götürüldüğü ilçeye bağlı Balkar beldesindeki mezarlıkta toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şehit UzmanPençeKilit OperasyonuTeröristEYP
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