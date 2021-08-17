Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1458.07
ALTIN
485.30
DOLAR
8.4272
STERLİN
11.6033
EURO
9.8956
Sözleşmeli sağlık personeli alınacak
Sözleşmeli sağlık personeli alınacak
124 adet konut yaptırılacak
124 adet konut yaptırılacak
Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacak
Özel Yetenek Sınavı İle...
GİRNE LİMAN’A MERİT’İN YENİ GÖZDESİ NIMA GELİYOR
GİRNE LİMAN’A MERİT’İN YENİ GÖZDESİ...
Cerrahi el aletleri seti alınacaktır
Cerrahi el aletleri seti...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şehit Teğmen son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı

17 Ağustos 2021 Salı 16:54
7 Okunma
Şehit Teğmen son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (DHA)

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı.  

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Teğmen İsmail Can Softa(24) yerleştirilen el yapımı patlayıcının(EYP) infilak etmesi sonucu şehit oldu. Acı haber şehidin Kağıthane'deki baba ocağına dün ulaştı.

Evin önüne taziye çadırı kuruldu. Sokağa ve şehidin evine Türk Bayrakları asıldı. Baba Ragıp Softa taziyeleri kabul etti. Şehit babası Ragıp Softa'nın da emekli astsubay olduğu, ablasının eşinin de astsubay olduğu öğrenildi. Üniversiteden mezun olduktan sonra futbol hakemliği yapan İsmail Can Softa 3 aydır yurt dışı operasyonlarında görev yapıyordu.

Şehidin Türk Bayrağı’na sarılı naaşı bugün baba evine getirilerek helallik istendi. Burada helallik istendikten sonra şehit için öğle vakti Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine şehidin babası Ragıp Softa, annesi Melek Softa, ablası Muberra Softa ve yakınlarının yanı sıra  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu,  AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve çok sayıda siyasetçi katıldı. Şehidin naaşı tören mangası tarafından omuzlarda taşındı. Şehidin cenazesi defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit TeğmenPençeYıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afganistan, zor sınav
Afganistan, zor sınav
AFAD'dan sel bölgesine ilişkin yeni açıklama
AFAD'dan sel bölgesine ilişkin yeni açıklama
HANGİ TALİBAN?
HANGİ TALİBAN?
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 'devir- teslim' töreni
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 'devir- teslim' töreni
Bakan Varank: Yerli VLP aşısında Faz-2 çalışması tamamlandı
Bakan Varank: Yerli VLP aşısında Faz-2 çalışması tamamlandı
Okyanuslarda 1,6 milyar maske ‘yüzüyor’
Okyanuslarda 1,6 milyar maske ‘yüzüyor’
Alevlerle savaşan kadınlar
Alevlerle savaşan kadınlar
Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti
Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti
Temmuz'da trafik kazalarında 297 kişi öldü
Temmuz'da trafik kazalarında 297 kişi öldü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma