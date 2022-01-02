Şehit Eren Bülbül'ün doğum gününe özel video 

GALATA Kulesi'ne yansıtılan "İyi ki Doğdun Eren", "İyi ki Varsın Eren" yazılı görsellerle şehit Eren Bülbül'ün doğum günü kutlandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün doğum günü Galata Kulesi'ne yansıtılan video ve fotoğraflarla kutlandı. 1 Ocak 2002 tarihinde dünyaya gelen Eren Bülbül'ün hayatını anlatan ve bugün vizyona giren TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin afiş ve fragmanı da Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan filminin fragmanı ilgiyle izlendi.

ANKARA KALESİ'NDE, EREN BÜLBÜL GÖRSELLERİ

TRABZON'un Maçka ilçesinde, 2017 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün doğum günü dolayısıyla Ankara Kalesi'ne 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin fragmanı yansıtıldı.

Trabzon'da, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül, doğum gününde anıldı. İstanbul'daki Galata Kulesi ile Ankara Kalesi ve Trabzon Kalesi'ne yansıtılan 'İyi ki Doğdun Eren', 'İyi ki Varsın Eren' yazılı görsellerle 1 Ocak 2002 tarihinde dünyaya gelen Eren Bülbül'ün doğum günü kutlandı. TRT tarafından organize edilen özel video gösterisinde ayrıca şehit Eren Bülbül'ün doğum gününde vizyona giren 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin afiş ve fragmanı da simge yapılara yansıtıldı. Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan filmin fragmanı ise bölgede bulunan vatandaş ve turistler tarafından ilgiyle izlendi.