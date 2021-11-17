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Şehit çocuklarıyla sahnede şarkılar söylediler

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

17 Kasım 2021 Çarşamba 17:19
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Şehit çocuklarıyla sahnede şarkılar söylediler

Haber: Yaşar Şenyüz

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği İstanbul’da düzenlediği davette siyaset, sanat ve şehit çocukları ile ailelerini bir araya getirdi. Geceden elde edilen bağışlar ile 100 şehit adına Afrika’da su ihtiyacı olan bölgelere su kuyuları açılacak ve bu kuyuların her birine şehitlerin isimleri verilecek. Gecede sanatçılar şehit çocukları ile birlikte şarkılar söylediler.

 

Kurulduğu ilk günden bu yana şehit çocukları için yaptıkları çalışmalar ile dikkat çeken ve ses getiren Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği yine önemli bir projeye imza atıyor. Dernek kurucu başkanı Meltem Kaya’nın ev sahipliğinde düzenlenen gecede, şehit aileleri siyaset ve sanat dünyasından isimlerle bir araya geldiler, Gecede bir konuşma yapan dernek başkanı Meltem Kaya, 100 şehit adına Afrika’da ihtiyaç sahipleri için su kuyuları açacaklarını söyledi. Geleneklerimizde vefat edenler için çeşmeler, su hayratları yapıldığını belirterek “Biz de bu vatan uğruna kanlarını döken şehitlerimizin adına ve isimlerini de yaşatmak için Afrika’da zor durumda olan insanlar için su kuyuları açacağız” dedi. Bu kuyuların geceden elde edilen bağışlar ve gelirler ile yapılacağı belirtildi.

Geceye katılan isimler arasında AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, sanatçılardan Pınar Dilşeker, Sami Aksu, Hilal Özdemir, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı eski futbolcu Saffet Akyüz’de vardı. Hilal Özdemir ve Pınar Dilşeker şehit çocukları ile birlikte şarkılarını söylerken gecenin finalinde ise 10.Yıl Marşı’nı şehit çocuklarıyla birlikte ellerde bayraklarla coşku içinde sahnede topluca seslendirdiler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneğişehit çocuklarıHilal ÖzdemirMeltem Kaya
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