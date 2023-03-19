Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.136,44
ALTIN
1.216,37
DOLAR
19,03
STERLİN
23,19
EURO
20,28
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi alacak
Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Diyarbakır'da 5 adet arsa satılacak
Diyarbakır'da 5 adet arsa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle seçmen listeleri, güncellenmek üzere yarın ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak.

19 Mart 2023 Pazar 12:28
Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor

Ankara

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, güncellenmek üzere yarın saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

Depremzede seçmenler, seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri ya da e-devlet üzerinden yaptı. Bu işlemleri henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ayrıca yarın yurt dışı seçmen kütüğünün, Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilmesiyle de itiraz sürecine geçilecek. YSK'nin internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına da başlanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
YSKSeçimSeçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi Bandırma'da açılıyor
Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi Bandırma'da açılıyor
MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'nin "para kasası"na Suriye'de nokta operasyon
MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'nin "para kasası"na Suriye'de nokta operasyon
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Seninleyiz Türkiye" kampanyası
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Seninleyiz Türkiye" kampanyası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasını sağladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasını sağladık
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu
Depremlerde yıkıma uğrayan cadde ve ilçelerin isimleri konteyner kentte yaşatılıyor
Depremlerde yıkıma uğrayan cadde ve ilçelerin isimleri konteyner kentte yaşatılıyor
Seçim takvimi yarın işlemeye başlıyor
Seçim takvimi yarın işlemeye başlıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi