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Savuna Sanayii Başkan Yardımcısı Çelik: Dünya, Türkiye'yi konuşuyor

SAVUNMA Sanayii Başkan Yardımcısı Harun Çelik, Türkiye'nin millileştirme, yerlileştirme ile ilgili son yıllarda büyük bir ivme kazandığını belirterek, "Katma değeri yüksek ürünlerde, savunma sanayi alanında adeta dünyaya örnek oluyoruz. Dünya, Türkiye’yi konuşuyor. Bundan da sizlerin sayesinde gurur duyuyoruz" dedi.

18 Ekim 2022 Salı 16:22
Savuna Sanayii Başkan Yardımcısı Çelik: Dünya, Türkiye'yi konuşuyor

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Harun Çelik, Eskişehir ETO TÜYAP Fuar Merkezi'nde Endüstri 2'nci Ar-Ge Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katıldı. Harun Çelik'in yanı sıra açılışta Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Eskişehir Ticaret Odası Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Organize Sanayi Başkanı Nadir Küpeli yer aldı.

ASELSAN, TEI, TUSAŞ, Roketsan ve HAVELSAN'ın yanı sıra 14 farklı ülkeden 157 katılımcının yer aldığı fuar açılışında konuşan Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Harun Çelik, savunma sanayi alanında adeta dünyaya örnek olduklarını belirterek, "Ülkemizde millileştirme, yerlileştirme ile ilgili son yıllarda Türkiye'nin nasıl bir ivme kazandığına hepimiz şahitlik ediyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerde, savunma sanayi alanında adeta dünyaya örnek oluyoruz. Dünya, Türkiye'yi konuşuyor. Bundan da sizlerin sayesinde gurur duyuyoruz. Sizlerin verimli üretimleri sayesinde; hepimiz Türkiye'nin büyümesine, savunma sanayinin gelişmesine, tüm dünyaya örnek model olması yolunda emin adımlarla, kendimizi bilerek, yaptığımız ürünlerin sahada nasıl bir etki gösterdiğinin farkında olarak, güzel güzel yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Eskişehir Ticaret Odası Metin Güler ise fuara yurt dışından katılımın çok sevindirici olduğunu ifade ederek, "Şu an itibarıyla 14 farklı ülkeden 157 katılımcı burada. Almanya, Amerika, Belçika, Çin, İngiltere, Fransa, İsveç, İtalya, Japonya gibi pek çok ülkeden gelen katılımcılarımız var. Bosna Hersek, Hindistan, Macaristan, Gine, Dominik ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden diplomatik temsilcilerimiz de fuarımızı ziyaret etmek adına buraya geldiler" dedi.

Konuşmaların ardından Çelik ve beraberindekiler, kurdele keserek fuarın açılışını yaptı. Daha sonra Çelik, stantları dolaşarak görevlilerden bilgi aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
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