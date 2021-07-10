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Şampiyon safkan Arap atlarının tayları, Karacabey'de yetiştiriliyor

BURSA’daki Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi’nde bulunan şampiyon aygır ve kısraklardan dünyaya gelen taylar, özenle bakılıyor. Çok sayıda personel tarafından her biriyle özel olarak ilgilenilen, geleceğin şampiyon adayı safkan Arap tayları, düzenlenen açık artırmayla satılıyor. Bu yıl ilki 27 Temmuz’da düzenlenecek açık artırmada 43 tay, satışa çıkarılacak.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:24
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Şampiyon safkan Arap atlarının tayları, Karacabey'de yetiştiriliyor

Bu sene ‘elit’ ve ‘koşu tayı’ olmak üzere 2 kategoride yapılacak satışlarda toplam 103 tay, satışa sunulacak. ‘Baba Mevlüt’, ‘Sonalp’ ve ‘Berksoy’ gibi koşu kariyerinde birçok başarı elde etmiş safkan Arap yarış aygırlarının tayları ise yarışseverler tarafından özel ilgiyle bekleniyor. Geçen yıl yapılan açık artırmalarda satılan 90 taydan toplam 7 milyon 300 bin lira gelir sağlanırken, en yüksek satış geliri de 560 bin liraya satılan 'Hasanım' isimli taydan elde edildi. Bu yıl ilki 27 Temmuz’da düzenlenecek açık artırmada 43 tay, satışa çıkarılacak.

ŞAMPİYON ATLARIN TAYLARI İLGİ GÖRÜYOR

Şampiyon aygırlar ve kısraklar ile tayların merada koştuğu anlar ise dronla havadan görüntülendi. Atçılık Şefi Veteriner Ali Yağlıcı, “Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren safkan Arap atı yetiştiriciliği yapmaktayız. Bu harada yetişen tayları açık artırma ihale usulü ile yarış severlerimize satmaktayız. Yetiştirdiğimiz atların büyük bir kısmı şampiyon olmakta. Büyük şampiyonluklar kazanmış aygırların ve kısrakların yavrularını üretip camianın beğenisine sunuyoruz. Şu an muhtelif yaşlarda 600 civarı atımız var. Ocak ayından haziran ayına kadar doğumlarımız başlıyor daha sonra temmuz ve ağustos aylarında tay satışları yapıyoruz. Türkiye’de şampiyonluklar kazanmış, dereceler elde etmiş atçılık camiası tarafından yakından tanınan ilgi gören aygır kadromuzun yavruları da camia tarafından çok büyük beklentilerle büyük paralara satın alınmakta. Tayımız doğduğu zaman ilk 6 ay annesinin yanında kalıyor. Bu süreçte annesinden istediği kadar süt emiyor, 1 aylık yaşını doldurduktan sonra da taylara konsantre yem vermeye başlıyoruz. 6 aydan sonra taylarımızı dişi ve erkek olmak üzere farklı tavlarımıza götürmekteyiz. 1-2 yaşına gelene kadar bakıyoruz ve ardından da açık artırma ihale usulüyle satıyoruz” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karacabey HarasıSafkanSafkan Arap AtıYetiştiriciTayBursaTigem
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