Sahte içkiye karşı 178 şüpheliye 'Zincir' operasyonu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, insan sağlığını tehdit eden, devletin vergi kaybı yaşamasına neden olan kaçak/sahte içkiye yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda KOM birimlerince 2022 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirilen 1113 operasyonda; 778 bin 166 litre ile 275 bin 923 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilirken, 113 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Operasyonlarla 400 milyon TL vergi kaybının da önüne geçildi.

KOM birimlerince yapılan çalışmalar sonucu yasa dışı alkollü içki ve alkol üretim sürecinde suç gruplarının; temin ettiği ham maddeleri damıtma kazanları ile damıtarak elde ettikleri alkolleri aroma verici kimyasal maddeler ile karıştırarak sahte alkollü içki ürettikleri, bazı suç gruplarının ise ürettiği etil alkolü, 'yüzey temizleyici' veya 'dezenfektan' adıyla ya da üzerinde hiçbir ibare bulunmayan ambalajlarla kargo yolu ile alıcılara ulaştırdıkları tespit edildi. Ayrıca sahte alkollü içki üretiminin yanı sıra suç gruplarının kaçak alkollü içkileri yurt dışından sokarak ülke içerisinde satışını gerçekleştirdikleri belirlendi. Bunun üzerine KOM birimleri harekete geçti.

ÜRETİM VE ULAŞIM ZİNCİRİ DEŞİFRE EDİLDİ

Kaçak/sahte alkol ile alkollü içkinin üretiminden tüketiciye ulaşımına kadar oluşan zincirin deşifre edilmesi amacıyla polis ekiplerince uzun süreli takip gerçekleştirildi. Bu takip sonucu 7 ilde faaliyet gösteren 9 suç grubu deşifre edilerek yasa dışı üretim, tedarik ve dağıtım zinciri ortaya çıkarıldı. Ölümlere sebebiyet veren kaçak/sahte alkollü içki alanında faaliyet gösteren suç gruplarının deşifre edilmesi ve tedarik zincirinin çökertilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 178 şüpheliye yönelik 'Zincir' isimli operasyon düzenlendi. Suç gruplarının faaliyet gösterdiği 7 il başta olmak üzere ülke genelinde 641 adreste arama başlatıldı.