Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.387,63
ALTIN
987,86
DOLAR
18,27
STERLİN
21,08
EURO
18,29
Hamburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Hamburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim...
Türk Akreditasyon Kurumundan Personel alımı
Türk Akreditasyon Kurumundan Personel...
İstanbul Topkapı Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi 14...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sahte içkiye karşı 178 şüpheliye 'Zincir' operasyonu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ürettikleri sahte içkiyi kargo yoluyla piyasa süren 178 şüpheliye yönelik eş zamanlı 'Zincir' operasyonu başlatıldığını ve ülke genelinde 641 adreste arama yapıldığını duyurdu.

15 Eylül 2022 Perşembe 10:37
Sahte içkiye karşı 178 şüpheliye 'Zincir' operasyonu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, insan sağlığını tehdit eden, devletin vergi kaybı yaşamasına neden olan kaçak/sahte içkiye yönelik operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda KOM birimlerince 2022 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirilen 1113 operasyonda; 778 bin 166 litre ile 275 bin 923 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilirken, 113 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Operasyonlarla 400 milyon TL vergi kaybının da önüne geçildi.

KOM birimlerince yapılan çalışmalar sonucu yasa dışı alkollü içki ve alkol üretim sürecinde suç gruplarının; temin ettiği ham maddeleri damıtma kazanları ile damıtarak elde ettikleri alkolleri aroma verici kimyasal maddeler ile karıştırarak sahte alkollü içki ürettikleri, bazı suç gruplarının ise ürettiği etil alkolü, 'yüzey temizleyici' veya 'dezenfektan' adıyla ya da üzerinde hiçbir ibare bulunmayan ambalajlarla kargo yolu ile alıcılara ulaştırdıkları tespit edildi. Ayrıca sahte alkollü içki üretiminin yanı sıra suç gruplarının kaçak alkollü içkileri yurt dışından sokarak ülke içerisinde satışını gerçekleştirdikleri belirlendi. Bunun üzerine KOM birimleri harekete geçti.

ÜRETİM VE ULAŞIM ZİNCİRİ DEŞİFRE EDİLDİ

Kaçak/sahte alkol ile alkollü içkinin üretiminden tüketiciye ulaşımına kadar oluşan zincirin deşifre edilmesi amacıyla polis ekiplerince uzun süreli takip gerçekleştirildi. Bu takip sonucu 7 ilde faaliyet gösteren 9 suç grubu deşifre edilerek yasa dışı üretim, tedarik ve dağıtım zinciri ortaya çıkarıldı. Ölümlere sebebiyet veren kaçak/sahte alkollü içki alanında faaliyet gösteren suç gruplarının deşifre edilmesi ve tedarik zincirinin çökertilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 178 şüpheliye yönelik 'Zincir' isimli operasyon düzenlendi. Suç gruplarının faaliyet gösterdiği 7 il başta olmak üzere ülke genelinde 641 adreste arama başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SahteAlkolIçkiPolisOperasyonKaçakKAÇAKÇILIK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'a gitti
İçişleri: Hakkari'de Eren Abluka-37 Operasyonu başlatıldı
İçişleri: Hakkari'de Eren Abluka-37 Operasyonu başlatıldı
Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için Türkiye'den 13 ton çiçek yola çıktı
Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için Türkiye'den 13 ton çiçek yola çıktı
Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Prof. Dr. Ayaz: Deniz suyunda hızlı soğuma olursa müsilajla tekrar karşı karşıya kalmayız
Prof. Dr. Ayaz: Deniz suyunda hızlı soğuma olursa müsilajla tekrar karşı karşıya kalmayız
Galericilerin son gün telaşı
Galericilerin son gün telaşı
Türkiye'den Azerbaycan'a destek mesajları 
Türkiye'den Azerbaycan'a destek mesajları 
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği kaçak göçmenlerden 73'ü kurtarıldı, 6'sı öldü, 5'i aranıyor
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği kaçak göçmenlerden 73'ü kurtarıldı, 6'sı öldü, 5'i aranıyor
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden 'belediyeyi protesto' alanı 
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden 'belediyeyi protesto' alanı 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول