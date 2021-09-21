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​​​​​​​Şahin Mengü için TBMM'de tören

Ankara'da, evinde rahatsızlanarak yere düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski CHP Milletvekili Şahin Mengü (73) için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi.  

21 Eylül 2021 Salı 13:25
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​​​​​​​Şahin Mengü için TBMM'de tören

Tansiyon rahatsızlığı bulunan eski CHP Milletvekili Şahin Mengü, önceki gün Ankara'daki evinde rahatsızlanınca yere düştü. Burnunda kanama meydana gelen Mengü, özel hastaneye kaldırıldı.  Burnunda kırık saptanan Mengü, ameliyata alınacağı sırada hayatını kaybetti. Mengü için TBMM'de tören düzenlendi. Törene Mengü’nün yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM İdare Amirleri Ali Şahin, Erkan Haberal, AK Parti grup başkan vekilleri Mahir Ünal, Emin Akbaşoğlu, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile milletvekilleri, eski bakanlar ve Mengü'nün eski mesai arkadaşları katıldı. Törende Mengü için saygı duruşunda bulunuldu ardından öz geçmişi okunup, dua edildi. Mengü'nün cenazesi, daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şahin MengüTBMMTörenCenazeVefat
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