Resulayn'da bombalı saldırı: 5 ölü

ANKARA (DHA)

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Resulayn’da bir pazar yerinde el yapımı patlayıcıyı (EYP) ile saldırı düzenlediğini, 5 sivilin öldüğünü, 12 sivilin de yaraladığını açıkladı.

​Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler Resulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP'yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı" denildi.