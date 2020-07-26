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Resulayn'da bombalı saldırı: 5 ölü

Resulayn'da pazar yerinde bombalı saldırı: 5 ölü, 12 yaralı

26 Temmuz 2020 Pazar 11:21
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Resulayn'da bombalı saldırı: 5 ölü

ANKARA (DHA)

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Resulayn’da bir pazar yerinde el yapımı patlayıcıyı (EYP) ile saldırı düzenlediğini, 5 sivilin öldüğünü, 12 sivilin de yaraladığını açıkladı.

​Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler Resulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP'yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ResulaynBombalı Saldırı
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