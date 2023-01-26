Regaip Kandili dualarla idrak edildi

İstanbul

Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Türkiye genelinde vatandaşlar, birçok camide namaz kılıp dua etti.

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç aylar''ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, İstanbul'daki camilerde idrak edildi.

Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Eminönü Yeni Cami, Taksim Camisi ve Çamlıca Camisi'nde program düzenlendi.

Camileri dolduran 7'den 70'e kadın, erkek, çocuk binlerce Müslüman el açarak dua etti.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Program kapsamında okunan Mevlid-i Şerif'e ve ilahilere eşlik eden müminler üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ni yatsı namazına kadar dualarla idrak etti.

Sakarya

Sakarya'da vatandaşlar, akşam namazıyla beraber camilere gelerek ibadet etti.

Cemaat, kent merkezindeki tarihi Orhan Gazi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinledi.

Kocaeli

Kocaeli'de vatandaşlar, tarihi Orhan, Fevziye ve Yeni Cuma camilerinde kandil dolayısıyla düzenlenen programlara ilgi gösterdi.

Yeni Cuma Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Düzce

Regaip Kandili dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesinde program düzenlendi.

İlçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

Bolu

Bolu’da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.

Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Tarihi Yıldırım Bayezid Merkez Camisi'ne gelenler, namaz kılıp dua etti.

Yatsı namazı öncesinde Bolu Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu sohbet yaptı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Zonguldak

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili vesilesiyle Zonguldak'ta program düzenlendi.

Karadeniz Ereğli Tepe Camisi'ndeki programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Karabük

Karabük'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.

Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini paylaştı.

Merkez Esentepe Yeşil Camisi'ne gelenler, namaz kılıp dua etti. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Namazın ardından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bartın

Bartın'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Yukarı Halil Bey Camisi'ni dolduran cemaate yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

Gaziantep

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Gaziantep Müftülüğünce camilerde program düzenlendi.

Yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Ulu Cami avlusunda cemaate ikramda bulunuldu.

Malatya

Malatya'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde Regaip Kandili nedeniyle Hacı Yusuf Taş Cami İmamı Mehmet Şentürk ve İbrahim Furkan Varol ile Söğütlü Camisi Müezzini İbrahim Furkan Varol, Kur'an-ı Kerim okudu.

Battalgazi Müftülüğü Vaizi Harun Zorlu'nun vaazının ardından vatandaşlar namaza durdu.

Darende ilçesinde ise Somuncu Baba Cami ve Külliyesinde Kur'an-ı Kerim ile mevlit okundu.

Hulusi Efendi Vakfı tarafından namaz çıkışı vatandaşlara, "Somuncu Baba Sebil Ekmeği" dağıtıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, özellikle Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte vatandaşlar, yatsı namazı öncesi Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Vatandaşlar, camilerde yatsı namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Namazın ardından Dergah Camisi'nde Şanlıurfa Müftülüğünce mevlit okutuldu.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.

Namaz sonrası cemaate ikramda bulunuldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili dolayısıyla kent genelinde camilerde program düzenlendi.

İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda yatsı namazının ardından Mevlid-i Şerif okundu, şehitler, güvenlik güçleri ve İslam alemi için dua edildi.

Camilerde hayırseverlerce çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kilis

Kilis Müftülüğü tarafından kentteki bütün camilerde Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Hacı Mehmet Fahrettin Ballıoğlu Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un yatsı namazı öncesi verdiği vaazla başlayan programda, namazın ardından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

Namaz çıkışı cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Adıyaman

Adıyaman'da Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda yatsı namazının ardından Mevlid-i Şerif okundu, şehitler, güvenlik güçleri ve İslam alemi için dua edildi.

İl Müftüsü Mehmet Taştan, vaazında Regaip Kandili'nin önemine değinerek, üç ayların başladığını ve dua etmenin önemli olduğunu söyledi.

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da Regaip Kandili idrak edildi

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'daki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Konya'da İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Camilerde saf tutan cemaat namaz kılıp dua etti.

Müminler Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye başta olmak üzere tüm camiler ile Mevlana Müzesi'nde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Selimiye Camisi'nin önünde de cemaate salep ve kandil simidi dağıtıldı.

Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da da Regaip Kandili idrak edildi.

Kentlerde camiler önünde cemaate ikramlarda bulunuldu.

Hakkari

Hakkari İl Müftülüğünce Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mevlit okundu.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, verdiği vaazda, bugün recep ayının başlangıcını ve Regaip Kandili'ni idrak ettiklerini belirtti.

Bu gece Alah'ın merhametinin yağdığı ve çok arzu edilen bir gece olduğunu dile getiren Fakirullahoğlu, "Bu gece çok Allah'ın duaları kabul ettiği, tövbe edenlerin tövbesini kabul ettiği bir gecedir. Her gün ömrümüzden birer yaprak eksiliyor. Acaba bir sonraki üç aylara ulaşabilecek miyiz, ulaşamayacak mıyız? Daha geçen yıl aramızda olup şu an olmayan nice kardeşlerimiz, dostlarımız var. Bu vesileyle üç aylarımızı, mübarek geceleri, kıymetli anları değerlendirmek, boş geçirmemek lazım." ifadelerini kullandı.

Duanın ardından cemaat namaz kıldı.

Muş

Muş Müftülüğünce Zafer Mahallesi'ndeki Çağlayan Camisi'nde akşam namazı sonrası düzenlenen programda, din görevlilerince Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Programda konuşan İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, recep ayının ilk haftasındaki cuma gecesinin Regaip Kandili olarak kabul edildiğini söyledi.

"Recep ayı, bin yıldan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni içinde barındıran ramazan ayının gelişini müjdeliyor." diyen Demir, şöyle konuştu:

"Peygamber Efendimiz, bu ayla ilgili olarak 'Allah'ım bize recep ve şabanı mübarek kıl ve ramazana ulaştır' şeklinde dua ediyor. Bu gecenin bütün insanlığa barış ve huzur getirmesi birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'e sahip çıktığı sürece bütün dünya sevgi ve muhabbetle yaşayacak. Kur'an-ı Kerim yakmakla Müslümanlar yok olmaz. Kur'an-ı Kerim yakmakla kitap son bulmaz. Kur'an-ı Kerim'in muhafızı Cenabı Allah'tır. Allah onu muhafaza edecek. Onlar şunu da bilmiyorlar, dünyada tek bir tane Kur'an-ı Kerim kalsa da yazacak milyonlarca Kur'an hafızı var."

Programa katılanlar, dua ederek Regaip Kandili'ni idrak etti.

İzmir

İzmir'de üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Salih Sezik, Hisar Camisi'nde düzenlenen kandil programına katıldı.

Sezik, verdiği vaazda "Bu geceye Regaip adının verilmesinin sebebi, Allah'ın affının ve rahmetinin kulları üzerine bol bol yağacağı, günahların bağışlanacağı gece olmasından dolayıdır." dedi.

Üç ayları dua ve ibadetle geçirmenin önemine işaret eden Sezik, şunları kaydetti:

"Üç aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Recep ayı ile başlayan, şaban ile devam eden ve ramazan ayı ile sona eren üç ayları dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir. Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk cuma gecesi, şabanın ortasında bulunan cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir."

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, Mevlid-i Şerif okundu ve ilahiler seslendirildi.

Kandil programına katılanlar da dua etti.

Edirne

Trakya'daki camilerde üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Edirne'de Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu, vaaz verildi.

Cemaat, kandil programının ardından yatsı namazını kılıp camiden ayrıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de camilerde programlar düzenlendi.

Balkanlar'ın ilk camisi Hızırbey Camisi'nde vatandaşlar ellerini dua için açtı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu programda İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından "Regaip Kandili ve Üç Aylar" başlıklı vaaz verildi. Vaazın ardından vatandaşlar yatsı namazını kıldı.

Tekirdağ'da Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle idrak edilen kandil programının ardından cemaat yatsı namazını kılıp dua etti.

Diyarbakır

Diyarbakır'da üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili idrak edildi.

İl Müftülüğü ve Büyükşehir Belediyesince merkez Sur ilçesindeki İslamın 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de "Kur’an-ı Kerim Ziyafeti" düzenlendi.

Programda dünya Kur'an-ı Kerim güzel okuma birincileri hafızlar Mustafa Kızılcaoğlu, Muhammed Cemal ve Abdurrahman Sadien, Ayasofya Cami Kebir Baş İmam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve Ulu Cami İmam Hatibi hafız Hidayet Yilmaz Kur'an-ı Kerim okudu.

Programa katılan vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Şırnak’ta camilerde Regaip Kandili, dualarla idrak edildi.

Şırnak’ta Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde kandil dolayısıyla mevlit okundu, dua edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek, üç ayların önemine değinerek, üç ayların ilkine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dilek, bu mübarek ay ve gecelerin tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirildiği programın sonunda vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Siirt

Türk Kızılay Siirt Şubesi, Regaip Kandili dolayısıyla ihtiyaç sahibi 400 aileye kandil paketi dağıttı.

Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kandil dolayısıyla mevlit okuttuklarını söyledi.

Altunç, "Kandil dolayısıyla Kızılay gönüllüleriyle hazırladığımız paketleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Etkinlikle kenar mahallede bir farkındalık oluşturmayı amaçladık. İhtiyaç sahibi aileleri gözetmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bursa

Bursa'nın Harmancık ilçesinde üç ayların başlangıcı kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Merkez Camisi'nde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, cemaate kandil simidi ikramında bulundu.

Balıkesir

Balıkesir'de de Regaip Kandili dolayısıyla Zağnos Paşa Camisi'nde mevlit programı gerçekleştirildi.

Kur'an tilaveti ile başlayan programda ilahiler okunup dualar edildi. Programda camide yer bulamayanlar avluda namazlarını kılabildi.

Cami çıkışında cemaate lokum ikramında bulunuldu.

Sındırgı ilçesinde de tarihi Şerif Paşa Camisi'nde düzenlenen programa çok sayıda kişi katıldı. Sındırgı İlçe Müftüsü Sami Türkel, Regaip Kandili'nin önemini anlatarak, bu gecenin ibadetle geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Programın sonunda lokum ikram edildi.

Bilecik

Bilecik'te Regaip Kandili dualarla idrak edildi.

Kayıboyu ile tarihi Orhangazi camilerinde mevlit ve ilahiler okundu. Vatandaşlar, Regaip Kandili konulu vaazı dinledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin de yapıldığı programların sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Yalova

Çınarcık ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

İlçedeki camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, mevlit okundu, dualar edildi.

Programların sonunda Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Şefliği personeli tarafından cemaate kandil simidi ikram edildi.