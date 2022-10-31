Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.936,15
ALTIN
979,50
DOLAR
18,62
STERLİN
21,53
EURO
18,49
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu...
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi alacak
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim...
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi...
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Randevusuna gelmeyip, iptal etmeyenlere 2 hafta yeni randevu yok

İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, randevularına gelemeyecek vatandaşların, randevularını iptal etmemeleri halinde 2 haftaya kadar yeni randevu alamayacaklarını duyurdu.

31 Ekim 2022 Pazartesi 12:04
Randevusuna gelmeyip, iptal etmeyenlere 2 hafta yeni randevu yok

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yıl sonuna yaklaşırken daha önceki yıllarda da olduğu gibi nüfus müdürlüklerine randevu taleplerinde artış olduğu belirtilerek, "Vatandaşlarımızın bu randevu talepleri nüfus müdürlüklerinde görevli personellerimizce en kısa sürede karşılanmaktadır. Ancak nüfus hizmetlerimiz için randevu alan ve çeşitli sebeplerden dolayı randevu saatinde nüfus müdürlüklerimize gelemeyen vatandaşlarımız da bulunmaktadır. Bu durum, neredeyse toplam randevu taleplerinin yüzde 15'i oranında olup, acil talebi olan vatandaşlarımız gelinemeyen bu randevular nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır" denildi.

Gelemeyecek kişilerin randevularını iptal etmeleri gerektiği vurgulanarak, "Çeşitli sebeplerden dolayı nüfus müdürlüklerimizdeki randevularına gelemeyecek olan vatandaşlarımızdan ricamız, diğer vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu randevularını iptal etmeleridir. Aksi takdirde randevusuna riayet etmeyen vatandaşlarımıza ancak 2 hafta sonra randevu verilebilecektir" ifadeleri kullanıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel MüdürlüğüRandevu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Özer: Kantinlerdeki kirayı yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık
Bakan Özer: Kantinlerdeki kirayı yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık
Prof. Dr. Atav: İnsan sağlığının tehdit olduğu ortamda renk değiştiren kumaş ürettik
Prof. Dr. Atav: İnsan sağlığının tehdit olduğu ortamda renk değiştiren kumaş ürettik
Ticaret Bakanlığı: Habur'da çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı: Habur'da çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri: Bingöl'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Operasyonu' başlatıldı
İçişleri: Bingöl'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Operasyonu' başlatıldı
Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de
10 ayda 97 bin 448 kaçak göçmen sınır dışı edildi
10 ayda 97 bin 448 kaçak göçmen sınır dışı edildi
Kuşadası'nda Yunanistan'ın ittiği 12 göçmen kurtarıldı
Kuşadası'nda Yunanistan'ın ittiği 12 göçmen kurtarıldı
Datça'da geleneksel boğa güreşleri yapıldı, hayvanseverler tepki gösterdi
Datça'da geleneksel boğa güreşleri yapıldı, hayvanseverler tepki gösterdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول