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PYD/YPG'nin elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni teslim oldu

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni 'Viyan Şervan' kod adlı Dalya Mahmut Müslüm (21), ikna çalışmaları sonucu Mersin'de teslim oldu. Kırmızı kategoride aranan 'Esma Samur' kod adlı Gülten Alataş'ın yakın korumalığını da yapan Dalya Mahmut Müslüm'in hamile olduğu öğrenildi.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 18:01
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PYD/YPG'nin elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni teslim oldu

MERSİN (DHA)

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; 2013 yılında Suriye'nin Aynularab bölgesinden örgüte katılan ve o dönemden bu yana Suriye-Kamışlı'da örgüt unsurlarına şoförlük ve korumalık yapan Dalya Mahmut Müslüm'ün teslim olması için ikna çalışması yürütüldü. Polisin çalışması sonucu ikna edilen Dalya Mahmut Müslüm, 15 Temmuz'da öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdrlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim oldu.

KIRMIZI KATEGORİDEKİ TERÖRİSTİN YAKIN KORUMASI

Müslüm, emniyetteki ilk ifadesinde, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sözcüsü Salih Müslüm'in öz yeğeni olduğunu, Suriye'de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan 'Esma Samur' kod adlı terörist Gülten Altaş'ın da yakın korumalığını yaptığını belirtti. Ayrıca Müslüm'ün babası Mahmut Müslüm'ün de Aynularab'da (Kobani) PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Böylece yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist sayısı 110'a ulaştı.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca, örgütün elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm'ün hamile olduğu öğrenildi. Dalya Mahmut Müslüm'ün teslim olması ardından eşinin de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. 3 gündür gözaltında olan Dalya Mahmut Müslüm'ün, 2013 yılından bu yana örgütte yaşadıklarını, Salih Müslüm'ü koruyan yapıyı, örgütün Avrupa'daki bağlantılarını, uzantılarını, örgüte yapılan mali ve maddi yardımların kimden geldiğini, ayrıca kamplarda yaşananlar konusunda bilgiler verdiği öğrenildi.

Öte yandan Dalya Mahmut Müslüm'ün emniyetteki ilk fotoğrafına DHA ulaştı.

BABASI ÖRGÜTE HEDİYE ETMİŞ

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Mersin'de polise teslim olan PYD/YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm'ün, babası tarafından örgüte hediye edildiği ortaya çıktı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde gözlatında bulunan Dalya Mahmut Müslüm, örgütte yaşadıklarını anlattı. Müslüm, emniyetteki ifadesine göre Suriye'de Aynularab'da (Kobani) PYD/YPG içinde faaliyet yürüten babası Mahmut Müslüm'ün, "Örgüte bir çocuk hediye edeceğim" sözü üzerine 14 yaşındayken örgüte katıldı. 7 ay boyunca PKK'nın kadın yapılanması YJA Star karargahında kaldığını ifade eden Müslüm, örgüt elebaşlarından Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi teröristlerin de katıldığı toplantılarda Türkçe konuşulup, kararların Türkçe yazıldığını belirtti. Müslüm, Türkiye'den bölücü terör örgütüne katılan teröristlerle Suriye'den katılanlar arasında şiddetli fikir ayrılıkları ve kavgaların yaşandığını anlattı.

ABD VE FRANSA ASKERLERİNDEN DRONE EĞİTİM

Müslüm, örgüt bünyesindeki dron eğitimlerinin ABD ve Fransa askerlerince verildiğini de anlattı. Ayrıca Müslüm, YPJ'nin dörtlü yürütme konseyi mensuplarının, her evden 'vergi' adı altında zorla 100 lira para topladıklarını ve her evden bir çocuğu zorla terör örgütü YPG saflarına kattıklarını ifade etti.

DHA

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