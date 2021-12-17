Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,092.61
ALTIN
953.61
DOLAR
16.43
STERLİN
21.81
EURO
18.53
TOKİ'den konut satışı
TOKİ'den konut satışı
Tekstil fabrikası kiraya verilecek
Tekstil fabrikası kiraya verilecek
Sahil Güvenlik Komutanlığı Devlet Memuru Alıyor 
Sahil Güvenlik Komutanlığı Devlet...
20 bin sözleşmeli personel alınacak
20 bin sözleşmeli personel...
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından taşınmaz satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından taşınmaz...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Prof. Kara, Kazakistan gerçeklerini anlatıyor…

Habere ulaşmak için tıklayınız...

17 Aralık 2021 Cuma 17:28
43 Okunma
Prof. Kara, Kazakistan gerçeklerini anlatıyor…

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Süleymaniye Kürsüsü Konuşmaları devam ediyor.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) Süleymaniye Kürsüsü Konuşmaları’nda bu hafta Prof. Dr. Abdulvahap Kara, 30. bağımsızlık yılında Kazakistan'ı anlatıyor. 

Atayurt tarihimizin en yetkin isimlerinden Prof Dr. Abdulvahap Kara 18 Aralık Cumartesi saat 14.00’te İstanbul‘un Fatih ilçesinde bulunan İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde Kazakistan gerçeklerini anlatacak. Bu konferansı kaçırmayın. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Türk Dünyası Araştırmaları VakfıSüleymaniye KürsüsüTDAVProf. Dr. Abdulvahap KaraKazakistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NAZARBAYEV’İN BAŞARILAR DİZİSİ
NAZARBAYEV’İN BAŞARILAR DİZİSİ
Önce lüks araçlar ve paralar kazandırdılar sonra dolandırdılar
Önce lüks araçlar ve paralar kazandırdılar sonra dolandırdılar
Türkiye'den 3 müze Avrupa finalinde
Türkiye'den 3 müze Avrupa finalinde
"Yabancı hekimler eğitim için Türkiye’yi tercih ediyor"
"Yabancı hekimler eğitim için Türkiye’yi tercih ediyor"
Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek
Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek
TPAO Genel Müdürü Bilgin: 2022 yılında hedef günde 65 bin varil petrol
TPAO Genel Müdürü Bilgin: 2022 yılında hedef günde 65 bin varil petrol
Instagram’da şikayetler yüzde 224 arttı
Instagram’da şikayetler yüzde 224 arttı
Karadeniz ısınıyor, balık stokları azalıyor 
Karadeniz ısınıyor, balık stokları azalıyor 
Mahkemeden "300 bin dolarlık ilacı SGK ödesin" kararı
Mahkemeden "300 bin dolarlık ilacı SGK ödesin" kararı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma