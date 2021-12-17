Prof. Kara, Kazakistan gerçeklerini anlatıyor…

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Süleymaniye Kürsüsü Konuşmaları devam ediyor.
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) Süleymaniye Kürsüsü Konuşmaları’nda bu hafta Prof. Dr. Abdulvahap Kara, 30. bağımsızlık yılında Kazakistan'ı anlatıyor.
Atayurt tarihimizin en yetkin isimlerinden Prof Dr. Abdulvahap Kara 18 Aralık Cumartesi saat 14.00’te İstanbul‘un Fatih ilçesinde bulunan İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde Kazakistan gerçeklerini anlatacak. Bu konferansı kaçırmayın.
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