Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.874,34
ALTIN
1.051,84
DOLAR
18,64
STERLİN
22,58
EURO
19,42
Edremit'te konut alanı nitelikli arsalar satışa çıkarıldı
Edremit'te konut alanı nitelikli...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan arsa satış ihalesi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan...
Erdek Ticaret Odası, genel sekreter alımı yapacak
Erdek Ticaret Odası, genel...
Sakarya'da botanik vadisi yaptırılacak
Sakarya'da botanik vadisi yaptırılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Prof. Dr. Sözbilir: Dağkızılca fayı tetiklenirse deprem fırtınasına dönüşebilir

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de meydana gelen 3.2'lik depremin, 4 Kasım'daki 4.9 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu belirterek, "4 büyüklüğüne kadar artçılar olabilir. Olası depremler komşu Dağkızılca fayını tetiklerse bu hareketlilik deprem fırtınasına dönüşebilir. Bu fayın 6.8 büyüklüğünde deprem kapasitesi üretme potansiyeli var" dedi.

26 Kasım 2022 Cumartesi 11:54
Prof. Dr. Sözbilir: Dağkızılca fayı tetiklenirse deprem fırtınasına dönüşebilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.10'da merkez üssü İzmir'in Gaziemir ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9,18 kilometre derinliğinde olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremin 4 Kasım'daki 4.9'luk depremin artçısı olduğunu belirterek, "4 Kasım'dan bugüne 250'nin üzerinde artçı deprem oldu. Bu geceki depremde de Buca ve Gaziemir halkı, uykusundan uyandı. 4.9 büyüklüğündeki ana şoktan itibaren artçılar, Buca ile Kızıkköy arasındaki bölgede sürüyor. Birkaç hafta boyunca devam edecektir. 4 büyüklüğüne kadar artçılar olabilir ancak panik yapacak bir durum yok. Olası depremler, komşu Dağkızılca fayını tetiklerse bu hareketlilik deprem fırtınasına dönüşebilir. Bu fayın 6.8 büyüklüğünde deprem kapasitesi üretme potansiyeli var" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dokuz Eylül ÜniversitesiDeprem Araştırma Ve Uygulama MerkeziJeolojiProf. Dr. Hasan SözbilirİzmirDepremAfad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Gözbaşı’ya 'Çirkin kadın' diyen sanığa 2 yıl hapis istemi
Gözbaşı’ya 'Çirkin kadın' diyen sanığa 2 yıl hapis istemi
TÜRSAB ekipleri 14 bin 337 'korsan' yakaladı
TÜRSAB ekipleri 14 bin 337 'korsan' yakaladı
'İstanbul depremi için zaman doldu'
'İstanbul depremi için zaman doldu'
Gümüşhane ve Çorum'da şehit öğretmen ailelerinin '24 Kasım' hüznü
Gümüşhane ve Çorum'da şehit öğretmen ailelerinin '24 Kasım' hüznü
Prof. Dr. Kutoğlu: Aynı yan kolda daha büyük deprem olması mümkün görünmüyor
Prof. Dr. Kutoğlu: Aynı yan kolda daha büyük deprem olması mümkün görünmüyor
Arzu öğretmensiz öğretmenler günü
Arzu öğretmensiz öğretmenler günü
Öğretmen adaylarından 24 Kasım mesajı
Öğretmen adaylarından 24 Kasım mesajı
ÖTV matrah düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlandı
ÖTV matrah düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول