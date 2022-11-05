Prof. Dr. Sertçelik: Camiler depreme karşı elden geçirilmeli

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. İzmir'de yaşanan depremde bir caminin minaresinin yıkıldığını belirten Sertçelik, "Aslında baktığımızda her mahallede en az bir tane camimiz var. Örneğin Kocaeli'de 1200'ün üzerinde camimiz var. Bu camiler deprem anında ve deprem sonrası lokasyon olarak belirlenmesi gerekir. Halkın belki toplanma alanlarının nerede olduğunu bilmiyordur ama caminin nerede olduğunu bütün halk, bütün bireyler biliyor. Bu alanların toplanma alanı ya da lojistik alan olarak kullanılması yönünde çalışmalar yapılması gerekmektedir. Caminin olduğu alan, hem bina olarak kendisi hem bahçesi bir deprem sonrasında insanların rahatlıkla yardımları alabilecekleri, belki o geceyi orada geçirebilecekleri ve sonrasında da devlet tarafından yönlendirmeyle daha uygun, güvenilir alanlara taşınabileceği alanlar olması gerekir.” dedi.

Sertçelik minarelerin elden geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Ancak İzmir'de yaşanan depremde de gördük minarelerle ilgili bir problemimiz var. Minarelerin yüksek olması, uygun yapılmamış olması, mühendislik hizmeti alınmadan yapılmış olması gibi nedenlerden dolayı bir korku yaratıyor. Bu aslında karşımızda duran bir tehlike. Bunların elden geçirilerek camilerimizin olası depremlerde bir lojistik alan afetlerden sonra kullanılması yönünde mutlaka çalışmaların yapılması gerekiyor. Camiler afet sonrasında lojistik alan olarak kullanılabilir. Kısa bir süre için vatandaşlar orada zaman geçirebilir, geceyi orada geçirebilir, ihtiyaçlarını karşılayabilir. O nedenle camiler bizim için önemli alanlar ve hali hazırda var olan alanlar. Özellikle depremlere dayanıklı olup olmadığının elden geçirilmesi gerekiyor" dedi.

'EN BÜYÜK TEHLİKELER MİNARELER'

Sarsıntı anından yüksek yapılar olan minarelerin olumsuzluk yaratabileceğini söyleyen Sertçelik, şöyle konuştu:

"Burada en büyük tehlikeler minareler olarak görülüyor. Mutlaka minarelerin elden geçirilmesi lazım. Bununla ilgili çalışmalar var. İstanbul ve Bursa'da bununla ilgili çalışmalar yapan hocalarımız var ve oradaki camilerin büyük bir çoğunluğu elden geçirildi. Diğer illerde de mutlaka bu tür çalışmaların yapılması ve devlet tarafından desteklenmesi önemlidir"

'TATBİKATLAR VATANDAŞLARI DEPREME, AFETLERE HAZIRLAR'

Düzce depreminin yıl dönümünde tüm yurtta yapılacak olan deprem tatbikatının her kesim için son derece önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Sertçelik, şu açıklamada bulundu:

"2021 yılı AFAD tarafından eğitim yılı olarak kabul edilmişti ve bu kapsamda 50 milyondan fazla birey eğitim aldı. 2022 yılı da tatbikat yılı olarak ilan edildi ve ülke çapında sürekli olarak tatbikatlar yapılıyor. Bunun en kapsamlısı Düzce depreminin Türkiye tarihindeki önemi de dikkate alınarak 12 Kasım tarihinde yapılacak. Tüm Türkiye'de yapılacak. Tüm kurumlar da bu organizasyon içerisinde yer alıyor. Çok büyük, çok önemli bir tatbikat aslında. Dünyada da örnekleri var, geçtiğimiz aylarda Meksika'da meydana gelen depremden hemen önce tatbikatın yapılması ve arkasından depremin olması bu olayların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu açıdan bizim için bu tatbikatlar çok önemli. Küçük ölçekli çalışmalar zaten yapılıyordu ama tüm Türkiye'yi kapsayan böyle bir tatbikat hepimiz için önemlidir. Tatbikatların çok sayıda yapılması vatandaşları depreme, afetlere hazırlar. Sık sık yapılması gerekir."