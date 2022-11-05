Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
sisli
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.216,98
ALTIN
1.004,00
DOLAR
18,57
STERLİN
21,26
EURO
18,52
Çanakkale'de otel satış ihalesi
Çanakkale'de otel satış ihalesi
Diyarbakır ve Mardin'de Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
Diyarbakır ve Mardin'de Vakıf...
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100...
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire satışı
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire...
Trabzon Havalimanı'nda unutulan eşya açık artırmaya çıkıyor
Trabzon Havalimanı'nda unutulan eşya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Prof. Dr. Sertçelik: Camiler depreme karşı elden geçirilmeli

KOCAELİ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, İzmir'de meydana gelen 4.9'luk depremde bir caminin minaresinin hasar gördüğünü belirterek, "Camiler afet sonrasında lojistik alan olarak kullanılabilir. Kısa bir süre için vatandaşlar orada zaman geçirebilir, geceyi orada geçirebilir, ihtiyaçlarını karşılayabilir. O nedenle camiler bizim için önemli alanlar. Özellikle depremlere dayanıklı olup olmadığının elden geçirilmesi gerekiyor. Burada en büyük tehlikeler minareler olarak görülüyor. Mutlaka minarelerin elden geçirilmesi lazım" dedi. 

05 Kasım 2022 Cumartesi 11:13
Prof. Dr. Sertçelik: Camiler depreme karşı elden geçirilmeli

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. İzmir'de yaşanan depremde bir caminin minaresinin yıkıldığını belirten Sertçelik, "Aslında baktığımızda her mahallede en az bir tane camimiz var. Örneğin Kocaeli'de 1200'ün üzerinde camimiz var. Bu camiler deprem anında ve deprem sonrası lokasyon olarak belirlenmesi gerekir. Halkın belki toplanma alanlarının nerede olduğunu bilmiyordur ama caminin nerede olduğunu bütün halk, bütün bireyler biliyor. Bu alanların toplanma alanı ya da lojistik alan olarak kullanılması yönünde çalışmalar yapılması gerekmektedir. Caminin olduğu alan, hem bina olarak kendisi hem bahçesi bir deprem sonrasında insanların rahatlıkla yardımları alabilecekleri, belki o geceyi orada geçirebilecekleri ve sonrasında da devlet tarafından yönlendirmeyle daha uygun, güvenilir alanlara taşınabileceği alanlar olması gerekir.” dedi. 

Sertçelik minarelerin elden geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Ancak İzmir'de yaşanan depremde de gördük minarelerle ilgili bir problemimiz var. Minarelerin yüksek olması, uygun yapılmamış olması, mühendislik hizmeti alınmadan yapılmış olması gibi nedenlerden dolayı bir korku yaratıyor. Bu aslında karşımızda duran bir tehlike. Bunların elden geçirilerek camilerimizin olası depremlerde bir lojistik alan afetlerden sonra kullanılması yönünde mutlaka çalışmaların yapılması gerekiyor. Camiler afet sonrasında lojistik alan olarak kullanılabilir. Kısa bir süre için vatandaşlar orada zaman geçirebilir, geceyi orada geçirebilir, ihtiyaçlarını karşılayabilir. O nedenle camiler bizim için önemli alanlar ve hali hazırda var olan alanlar. Özellikle depremlere dayanıklı olup olmadığının elden geçirilmesi gerekiyor" dedi. 

'EN BÜYÜK TEHLİKELER MİNARELER' 

Sarsıntı anından yüksek yapılar olan minarelerin olumsuzluk yaratabileceğini söyleyen Sertçelik, şöyle konuştu: 

"Burada en büyük tehlikeler minareler olarak görülüyor. Mutlaka minarelerin elden geçirilmesi lazım. Bununla ilgili çalışmalar var. İstanbul ve Bursa'da bununla ilgili çalışmalar yapan hocalarımız var ve oradaki camilerin büyük bir çoğunluğu elden geçirildi. Diğer illerde de mutlaka bu tür çalışmaların yapılması ve devlet tarafından desteklenmesi önemlidir"  

'TATBİKATLAR VATANDAŞLARI DEPREME, AFETLERE HAZIRLAR' 

Düzce depreminin yıl dönümünde tüm yurtta yapılacak olan deprem tatbikatının her kesim için son derece önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Sertçelik, şu açıklamada bulundu: 

"2021 yılı AFAD tarafından eğitim yılı olarak kabul edilmişti ve bu kapsamda 50 milyondan fazla birey eğitim aldı. 2022 yılı da tatbikat yılı olarak ilan edildi ve ülke çapında sürekli olarak tatbikatlar yapılıyor. Bunun en kapsamlısı Düzce depreminin Türkiye tarihindeki önemi de dikkate alınarak 12 Kasım tarihinde yapılacak. Tüm Türkiye'de yapılacak. Tüm kurumlar da bu organizasyon içerisinde yer alıyor. Çok büyük, çok önemli bir tatbikat aslında. Dünyada da örnekleri var, geçtiğimiz aylarda Meksika'da meydana gelen depremden hemen önce tatbikatın yapılması ve arkasından depremin olması bu olayların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu açıdan bizim için bu tatbikatlar çok önemli. Küçük ölçekli çalışmalar zaten yapılıyordu ama tüm Türkiye'yi kapsayan böyle bir tatbikat hepimiz için önemlidir. Tatbikatların çok sayıda yapılması vatandaşları depreme, afetlere hazırlar. Sık sık yapılması gerekir." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Fadime SertçelikİzmirKocaeliDepremCami
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Erdoğan'a çifte nişan verilecek
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Erdoğan'a çifte nişan verilecek
TOKİ Başkanı Bulut: Sosyal konut ve arsa projesine 5 milyon 100 bin başvuru oldu
TOKİ Başkanı Bulut: Sosyal konut ve arsa projesine 5 milyon 100 bin başvuru oldu
Bakan Soylu: Aile içi şiddet ve kadına şiddet insanlık dışıdır, kadına el kalkamaz
Bakan Soylu: Aile içi şiddet ve kadına şiddet insanlık dışıdır, kadına el kalkamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2.İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2.İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
KADES'e 4X4'lük destek
KADES'e 4X4'lük destek
Baraj göllerindeki kirliliğe pandemiyle hijyenik atıklar da eklendi 
Baraj göllerindeki kirliliğe pandemiyle hijyenik atıklar da eklendi 
Bakan Koca: Depremde yaralanan 7 kişinin tedavisi sürüyor
Bakan Koca: Depremde yaralanan 7 kişinin tedavisi sürüyor
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
Biyolojik çeşitliğe zarar veren aslan balığı ile mücadelede av yarışması
Biyolojik çeşitliğe zarar veren aslan balığı ile mücadelede av yarışması

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول