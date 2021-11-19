Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,754.49
ALTIN
647.95
DOLAR
10.86
STERLİN
14.67
EURO
12.34
Türkiye Taşkömürü Kurumu Nitelikli İşçi Alıyor 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Nitelikli...
Bilişim Personeli İstihdam Edilecek 
Bilişim Personeli İstihdam Edilecek 
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alıyor 
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel...
Sincan AVM’de 108 adet dükkan satışa çıkarıldı
Sincan AVM’de 108 adet...
Üniversite içerisindeki ticari alanlar kiraya verilecek
Üniversite içerisindeki ticari alanlar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Prof. Dr. Sertçelik: 200 yıl geçmesi lazım ki o büyüklükte bir deprem daha oluşsun

KOCAELİ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin yan fayları tetikleyecek bir enerjiye sahip olmadığını söyledi. Prof. Dr. Sertçelik, 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bölgedeki enerjinin açığa çıkmasına neden olduğunu belirterek, "Bölgede 200 yıl kadar geçmesi lazım ki o büyüklükte bir deprem daha oluşsun. Bölge deprem üretme potansiyeline sahip olan bir bölge, ancak özellikle doğu bölgesinde beklediğimiz büyük bir deprem söz konusu değil" dedi.

19 Kasım 2021 Cuma 10:51
5 Okunma
Prof. Dr. Sertçelik: 200 yıl geçmesi lazım ki o büyüklükte bir deprem daha oluşsun

Düzce’de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, depremin Marmara’yı tetikleyecek nitelikte olmadığını söyledi. Depremin, 1999 yılında meydana gelen deprem kırığının sonuna denk gelen bir noktada olduğunu belirten Prof. Dr. Sertçelik, şunları söyledi:

“Bölge 1999'da büyük bir deprem yaşadı. Hem Kocaeli hem Düzce depremi bölgede yıkım yaratmıştı. O dönemde Kuzey Anadolu fayını oluşturan fay da harekete geçmişti. Düzce’de meydana gelen deprem de bu faylardan birinin ucunda meydana gelen ve 1999 Kocaeli depreminin kırığının sonuna denk gelen bir noktada meydana geldi. Bölgeye baktığımızda faylar açısından deprem üretme potansiyeli var. Ancak, Düzce’deki depremin başka bir depremi tetiklemesi söz konusu olmayacaktır. Büyük bir deprem değil. Bizim orta büyüklük diye tanımladığımız deprem meydana geldi. Düzce’deki deprem gibi küçük fayların harekete geçmesi ve bölgede deprem olmayacak, diye bir şey söylemek söz konusu olmayacaktır. Küçük faylar harekete geçti ve fayın normal karakteristiğiyle uyumlu hareketler. Marmara tarafına baktığımızda Düzce’deki depremin lokasyonu Marmara’yı tetikleyecek nitelikte değil.“

‘YAN FAYLARI TETİKLEYECEK ENERJİYE SAHİP DEĞİL’

Prof. Dr. Sertçelik, Düzce'deki depremin yan fayları tetikleyecek bir enerjiye sahip olmadığını, 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bölgedeki enerjinin açığa çıkmasına neden olduğunu ifade ederek, "Bölgede 200 yıl kadar geçmesi lazım ki o büyüklükte bir deprem daha oluşsun. Bölge deprem üretme potansiyeline sahip olan bir bölge, ancak özellikle doğu bölgesinde beklediğimiz büyük bir deprem söz konusu değil" diye konuştu.

‘İSTANBUL’DA BİR DEPREM BEKLİYORUZ’

Düzce’de meydana gelen depremde yaralı ya da can kaybı olmamasına sevindiğini söyleyen Prof. Dr. Sertçelik, “İstanbul’da, evet biz bir deprem bekliyoruz. Kuzey Anadolu Fayı orada miladını doldurdu ve deprem olacak. Belki Marmara içerisinde ya da Güney kolu üzerinde Marmara’yı etkileyen bir deprem söz konusu olacaktır. Umarım bölgede bu depremlere hazırlık olur. Düzce’ye de açıkçası yaralanma bile olmaması konusunda sevindim. Beklentimiz aslında İstanbul ya da Marmara’yı etkileyen bir depremdi. Bu tür görüntülerle oluşacak büyük depremi atlatmak. Ayrıca kültürel varlıklarımız açısından da depremi dikkate almak zorundayız. Depremde hasar aldıklarında onları geriyle getirmemiz söz konusu olmayacaktır. Depremde en çok hasar alan camilerin minareleri oluyor. Halihazırda var olan minareler. Kültürel mirasımızı oluşturan yapıların mutlaka deprem yönünden incelenip ele alınması ve bunlarla ilgili çözümler üretilmesi aslında çok önemli.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli ÜniversitesiProf.Dr. Fadime SertçelikDüzceDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Türkiye, tütün kullanımında ilk 10 ülke arasında"
"Türkiye, tütün kullanımında ilk 10 ülke arasında"
Fahri trafik müfettişinin kestiği cezaya yargıdan iptal kararı 
Fahri trafik müfettişinin kestiği cezaya yargıdan iptal kararı 
AFAD gönüllüleri her türlü senaryo için hazırlanıyor
AFAD gönüllüleri her türlü senaryo için hazırlanıyor
Kerkük, Türkmenlerin yüreği, Türkmeneli’nin kalbidir
Kerkük, Türkmenlerin yüreği, Türkmeneli’nin kalbidir
Şehit çocuklarıyla sahnede şarkılar söylediler
Şehit çocuklarıyla sahnede şarkılar söylediler
BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nin yosundan ürettiği biyoyakıt 2022'de jet uçuşunda kullanılacak.
BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nin yosundan ürettiği biyoyakıt 2022'de jet uçuşunda kullanılacak.
UNESCO 76 yaşında
UNESCO 76 yaşında
ABD'nin amiral gemisi Karadeniz'den ayrıldı
ABD'nin amiral gemisi Karadeniz'den ayrıldı
Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti yeniden kurulacak
Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti yeniden kurulacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma