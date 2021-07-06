Prof. Dr. Bingür Sönmez’in annesi Saadet Sönmez vefat etti

İSTANBUL
Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez’in annesi hayatını kaybetti. 1927 doğumlu Saadet Sönmez, 5 çocuk yetiştirdi. Prof. Sönmez’in babası Emrullah Sönmez de 44 yıllık öğretmenlik hayatının ardından 1980 yılında hayatını kaybetmişti.
Saadet Sönmez, öğle namazını müteakip, Kartal Malte Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Merhume Saadet Sönmez’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Prof. Dr. Bingür Sönmez’e başsağlığı dileriz.
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