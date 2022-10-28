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Polisler, öğrencilerle enstrüman çalıp, şarkı söyledi

ADANA’da polis ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, başlatılan bağlama kursuna katılan 15 lise öğrencisine bağlama hediye etti. Projeyle alakalı bilgi veren polisler öğrencilerle birlikte enstrüman çalıp, şarkılar söyledi.

28 Ekim 2022 Cuma 10:16
Polisler, öğrencilerle enstrüman çalıp, şarkı söyledi

Çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla başlatılan ÇOGEP kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, saha çalışması yaptı. Ekipler, Yüreğir ilçesindeki Lokman Hekim Anadolu Lisesi’nde ‘Sevgiyle Büyüyoruz’ projesi kapsamında bağlama kursu başlattı. İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatıyla okula giden ekipler, kursa katılan 15 öğrenciye de bağlama hediye etti.

Öğrencilere eğitim veren okulun müzik öğretmeni Didem Takalak, projeye katkılarından dolayı polislere teşekkür ederek, “Yeni başlayan öğrencilerimizle birlikte, bağlama kursumuza başladık. Çocuklarımıza güzel hobiler kazandırmayı amaçlıyoruz. Yıl sonunda da güzel etkinliklere imza atmayı planlıyoruz” dedi.

‘NOTALARI VE TUTUŞLARI ÖĞRENEREK BAŞLADIK’

Kursa başlayan Arda Ataş ise bağlamayı sevdiğini belirterek, “Bağlama kursunun açılacağını duyunca çok sevindim. Notaları ve tutuşları öğrenerek başladık. Sırada vuruşlar var. Polis ağabeylerimizi aramızda görmekten de çok mutluyum. Bize sağladıkları imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Polis ekipleri, projeyle ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra öğrencilerle birlikte enstrüman çalıp, şarkılar söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
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