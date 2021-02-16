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Polis, EBA dolandırıcılarına karşı uyardı

ADANA’da polis ekipleri, Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giren ve velilere ‘Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet dağıtıyor; linke tıklayarak kayıt oluşturabilirsiniz’ diye mesaj atıp kişisel veri toplayan dolandırıcılara itibar edilmemesi için vatandaşa broşürlü uyarıda bulundu.

16 Şubat 2021 Salı 10:55
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Polis, EBA dolandırıcılarına karşı uyardı

Koronavirüs salgınıyla birlikte artan EBA kullanımını fırsat bilen dolandırıcılar, velilerin cep telefonlarına 'Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet dağıtıyor. Linke tıklayarak kayıt oluşturabilirsiniz' diye mesaj atıp kişisel veri toplamaya başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, dolandırıcılar hakkında farkındalık yaratmak için çalışma başlattı. Evleri tek tek gezip, vatandaşların kapılarını çalan polis ekipleri, dolandırıcılıkla ilgili uyarılarda bulunup, bilgilendirici broşür dağıttı. Bu mesajlara itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulunan ekipler, cep telefonlarına mesaj gelmesi durumunda polise bildirilmesini istedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PolisEBAEğitimDolandırıcı
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