PKK/KCK'lı sözde sorumlu, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

MİT, Irak'ta yürüttüğü çalışmalar sonucu PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından 'Çiyager Mamhuri' kod adlı Çekdar Kaya'yı Sincar'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Çekdar Kaya'nın, 2015 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldığı, 2016'da Gara bölgesinde faaliyet yürüttüğü ve 2017'de PKK tarafından Sincar'da görevlendirildiği belirlendi. Sincar'da bulunduğu süre içinde PKK/KCK'nın Sincar/Hanesor'daki sözde birliğinde keskin nişancı olarak faaliyet gösteren Kaya'nın son olarak PKK'nın Sincar lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü saptandı.