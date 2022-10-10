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PKK/KCK'lı sözde sorumlu, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından Çekdar Kaya'yı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

10 Ekim 2022 Pazartesi 11:18
PKK/KCK'lı sözde sorumlu, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

MİT, Irak'ta yürüttüğü çalışmalar sonucu PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından 'Çiyager Mamhuri' kod adlı Çekdar Kaya'yı Sincar'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Çekdar Kaya'nın, 2015 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldığı, 2016'da Gara bölgesinde faaliyet yürüttüğü ve 2017'de PKK tarafından Sincar'da görevlendirildiği belirlendi. Sincar'da bulunduğu süre içinde PKK/KCK'nın Sincar/Hanesor'daki sözde birliğinde keskin nişancı olarak faaliyet gösteren Kaya'nın son olarak PKK'nın Sincar lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü saptandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MİTKuzey IrakTerörörgütTeröristÇekdar Kaya
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