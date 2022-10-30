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PKK üyesi montaj video ile örgütü dolandırmış

PKK'nın şehir yapılanması üyesi M.U. isimli şüpheli örgütün orman yangını çıkartılması yönündeki talimatının ardından, eski yangın görüntülerini kullanarak video montajı yapıp, örgütü dolandırdığı ortaya çıktı.  

30 Ekim 2022 Pazar 17:49
PKK üyesi montaj video ile örgütü dolandırmış

İSTANBUL (DHA)

Şüpheli M.U. ifadesinde, örgütün hangi noktalarda yangın çıkartacağını harita üzerinden bildirdiğini, patlayıcı yapılması için para gönderdiğini anlatarak, eski videolarla montaj yapıp kendisi yapmış gibi gösterdiğini söyledi.

Antalya'da orman yangını çıkartmak isterken yakalanan terör örgütü PKK üyesi 7 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, şüphelilerin örgütün şehir eylemleri yapılanması olan, 'Ateşin Çocukları İnsiyatifi' içerisinde görev aldığı belirlendi. 

Soruşturma kapsamında tutuklanan örgüt üyeleriyle bağlantılı, M.U. ve C.K. isimli iki şüpheliler Bursa ve Antalya'da gözaltına alındı. Şüphelilerin Bursa'da kiraladıkları evde yapılan aramada kundaklama eylemleri ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda patlayıcı ve yanıcı madde ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüphelilerden M.U.'nun 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adına, Antalya, Bursa, Muğla ve Tekirdağ olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinde orman yakma ve eylem yapılacak alanlara yönelik keşif yapma konusunda talimatlar aldığı ortaya çıktı. Şüpheli M.U.'nun, hazırladığı video motajiyla, kendisini eylem yapmış gibi gösterip, örgütten para aldığı da belirlendi. Şüpheli ifadesinde de örgüt yöneticilerini bu yöntemle dolandırdığını itiraf ettiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKK üyesiMontaj Video
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