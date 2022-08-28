PKK talimatıyla orman yangını çıkarma hazırlığındaki şüpheli yakalandı

ANKARA (DHA)

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; PKK propagandası yapan Ahmet K.'nin sülfürik asit temin etmeye çalıştığı ve eylem yapabileceği ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, takibe başladı.

Yapılan çalışmalarda; Kayseri'den Antalya'ya gelen ve buraya yerleşerek inşaatta çalışmaya başlayan Ahmet K.'nin, internet üzerinden sülfürik asit siparişi verdiği, Antalya'da da kargodan teslim aldığı belirlendi. Finike ilçesinde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda, sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu.

Ahmet K., polisteki ifadesinde, Suriye alanında faaliyet yürüttüğünü bildiği 'Devran Rojhat' kod adlı örgüt mensubunun, kendisine orman yangını çıkarmak için kullanacağı düzenek ile para gönderdiği ayrıca düzeneği nasıl kullanacağını tarif eden videolar gönderdiğini söyledi. Ahmet K., yakalanmamış olsa yangını başlatmış olacağını da itiraf etti.

Gözaltındaki Ahmet K.'nin adliyeye sevk edileceği belirtildi.