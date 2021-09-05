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PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu

05 Eylül 2021 Pazar 15:44
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PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu

ANKARA (DHA) 

İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla PKK'dan kaçan bir örgüt üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 1 terör örgütü üyesi daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin 2013 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısı 143'e yükseldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıPKK
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