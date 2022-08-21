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Paramedik Derneği Başkanı: Olay yerinde polis yoksa paramedik trafik güvenliğini almalı

Paramedik Derneği İstişare Kurulu Başkanı Tarık Balcı, "Gerçekten kötü bir habere şahit olduk. Özellikle trafik kazaları sonrası olay yerinin güvenliği burada ön plana çıkıyor. Eğer emniyet güçleri olay yerine daha gelmemişse ambulans ekibi olay yeri güvenliğini kesinlikle almalı" dedi.

21 Ağustos 2022 Pazar 17:04
Paramedik Derneği Başkanı: Olay yerinde polis yoksa paramedik trafik güvenliğini almalı

İSTANBUL (DHA)

Gaziantep-Nizip otobanında öğle saatlerinde, bir araç uçuruma yuvarlanmış, araca ilk yardım için gelen emniyet ekipleri, sağlık ekipleri ve gazetecilere otobüs çarpmıştı. Kazada 16 kişi hayatını kaybetmişti. Paramedik Derneği İstişare Kurulu Başkanı Tarık Balcı kaza yerinde yol ve çevresinde alınacak önlemleri anlattı. 

Tarık Balcı, "Gerçekten kötü bir habere şahit olduk. Özellikle trafik kazaları sonrası olay yerinin güvenliği burada ön plana çıkıyor. Olası bir kaza ile karşı karşıya kalındığında olay yerine gelen ambulans ekiplerinin öncesinde emniyet güçleri gelmişse önce olay yeri güvenliği alınması gerekiyor.  Eğer olay yerinde emniyet güçleri varsa,  paramediklerin ekiplerin yolu kapatması için talimat vermesi gerekiyor. Bazen olay yerine ambulans ekiplerimiz gittiğinde olay yerinde emniyet güçleri olmuyor. İşte o zaman bu olay yeri güvenliği kısmını ambulans ekibimizin yapması lazım. Araçlarımızda bulunan reflektörlerle önlem almamız gerekiyor. Eğer emniyet güçleri olay yerine daha gelmemişse ambulans ekibi olay yeri güvenliğini kesinlikle almalı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Paramedik Derneği BaşkanıTarık BalcıParamedik Trafik Güvenliği
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