Pandemi ile yaşarken...

YAŞAR ŞENYÜZ

BBC’DEN SEVİNDİRİCİ HABER

Bu günlerde yaşadığımız Covit -19 dolayısı ile bütün dünya büyük bir panik içerisinde. Bir çok ülkede yaşanan bu pandemi nedeni ile insanlar sokağa çıkamıyor. Gösteri ve sanat dünyası sinemadan tiyatroya kadar bütün branşlarda inanılmaz bir kriz yaşıyor ama hani eski bir söz vardır ya ‘Bir müsibet bin nasihatten evladır’ diye ve aynen öyle oldu. Evlerimize kapandığımız şu günlerde o kadar çok şeyden ders aldık ki onları burada tek tek yazmak için yerim uygun değil ama bazı şeyler beni çok etkiledi. BBC’nin haberine göre bu pandemi sırasında ozon tabakasındaki delik önemli ölçüde küçülmüş olduğunu sevinçle öğrendim. Şehirlerdeki sokağa çıkma yasağı nedeniyle oluşan sessizlik nedeni ile birçok ülkede bir çok yaban hayvanı caddelere parklara inerek şehrin tadını çıkartıyorlar, sosyal medyada bununla ilgili paylaşılan bir çok video yüzümüzde dudaklarımıza tebessüm ettiriyor.

BİR FOTOĞRAF BİN DERS

Malum evden dışarı çıkmıyoruz ve neredeyse her işimizi bilgisayar ekranından halletmeye çalışırken önüme bir fotoğraf düştü. Nerede çekildiğini bilmiyorum ama sanırım Afrika’da çekilen bu fotoğraftaki cocuklar cırılçıplak bir şekilde bir bardak su içebilmek için sıraya girmişler. Eğer bu fotoğrafa bakıp içi sızlamayan biri varsa bence mutlaka vicdanını sorgulamalı. Dişimizi fırçalarken, elimizi yıkarken, duşumuzu alırken boşa akıttığımız bir bardak su dünyanın bir yerinde çıplak ayaklı bir çocuğun hayali olduğunu lütfen unutmayalım. Bir hadisinde peygamberimiz ne demişti. Irmak kenarında bile abdest alırken suyu boşuna harcamayın.

SANAT DÜNYASININ ACI HAFTASI

Geçen hafta podyumların ünlü ismi ve plates eğitmeni Ebru Şallı 9 yaşındaki oğlu Pars’ı toprağa vermişti. Sanat dünyasını derinden üzen bu acının üzerinden bir hafta geçmeden moda dünyası yeni bir ölüm haberi ile şok oldu. Cıvıl cıvıl renkli dünyası ile milyonlarca kişinin sevgisini kazanan Nur Yerlitaş mücadele ettiği kanserle savaşa yenik düştü. En yakın arkadaşlarından Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş’ın şokunu atlatamadan aynı gün annesinin acı haberi ile yıkıldı. Ekranlardan çok severek izlediğimiz başarılı oyuncu Burcu Kara; Bursa’da yaşayan annanesini kaybetti. Sosyal medya hesabına yeni yıla girerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak “Canım ananem. Böyle girmiştik bu yıla halbuki. Beraber ve sarılarak. Ne mutlu bana ki bu kışı bizimle ve bizim evimizde geçirdin. Unutulmayacak anılar bıraktın bize. Ama gitmek istedin ısrarla. Haklıydın. Ben olsam, ben de dedemin yanına gitmek isterdim. Bana her cümlesinde ‘karıcım” diyen o melek adamın yanına. Güle güle ananecim. Seni çok seviyoruz. Orada buluşmak üzere. Dedeme selam söyle… yazdı.