Özel öğrencilere iyilik için koşacak

İzmir'de yaşayan evli, 2 çocuk annesi Nilgün Öztürk, kızı Senil Öztürk'ün (32) dünyaya gelmesinden sonra özel çocuklarla ilişki kurmaya başladı. Kızının engelinin geç fark edildiğini sözlerine ekleyen Öztürk, yaklaşık 20 yıldır engelli gençlerle ilgilendiğini ve onların dünyasından kendini alamadığını belirtti. Öztürk, tüm toplumun onların farkında olması gerektiğine dikkat çekerek, gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerde öncü rol üstleniyor.

'KIZIM SOSYALLEŞEREK İLETİŞİM KURMAYA BAŞLADI'

Kızı Senil'in üst üste birkaç kez kalça çıkığı ameliyatı geçirdiğini ancak ilkokul çağına kadar herhangi bir tanısı olmadığını anlatan Öztürk, "Kızımın özel alt sınıfa yönlendirilmesiyle zihinsel engelli öğrencilere ilgi duymaya başladım. İlk başlarda onun engelli olduğunun farkında değildik. İlkokula başladığı zaman geç öğrendiği için rehberliğe yönlendirdiler daha sonra engelli tanısı konuldu ve hastane maratonumuz başladı. Bu işin içine girince çıkamadım. Gönlünüz yoruluyor, bazı işlere yetişemiyorsunuz, başaramıyorsunuz ama ben başladığım işi sonuna kadar götürmek istediğim için 20 senedir bu işlerin içindeyim. Kızım 5 yıldır, ZİÇEV'in rehabilitasyon merkezinde eğitim alıyor. Burada çok mutlu. Etkinlikler onun ruh sağlığına çok iyi geliyor. Kendi kendine yetmeyi öğrendi. Sosyal aktivitelerle çevresiyle iyi iletişim kurmaya başladı" diye konuştu.

Toplumun özel çocukları kabullenmede bazı sıkıntılar yaşasa da eskiye göre bir aşama kat edildiğini dile getiren Nilgün Öztürk, farkındalığın artması gerektiğine dikkat çekerek önce annelerin, sonra öğretmenlerin, en sonunda da çocukların özel eğitim alabileceğini ifade etti.

'DUYU BÜTÜNLEME ODASI İÇİN DESTEK BEKLİYOR'

Öztürk, dünyada sadece yardımseverlik koşusu için yapılmış ilk dijital kaynak yaratma platformu 'İyilik Peşinde Koş Platformu'na katılarak 6 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek NKolay 44'üncü İstanbul Maratonu'nda yarışacak.

Özel çocuklar için iyilik peşinde koşacak olan Öztürk, amacının duyu bütünleme odası yaptırmak için gerekli bağışları toplamak olduğunu söyledi. Öztürk, şöyle devam etti:

"Şahsi olarak katıldığım ikinci maraton olacak. Geçen yıl Antalya maratonuna katılmıştım. Bu yıl da İstanbul'daki maratona katılıyorum. ZİÇEV adına bağış toplayacağım. Gönüllü kişiler aracılığıyla ihtiyaçları karşılamak için bağış topluyoruz. Kurumumuzu tanıtmak ve farklı ilçelere açılmayı hedefliyoruz. Bizi herkes bilsin. Bilsinler ki gelsinler. Halk eğitimden gelen öğretmenlerimiz var. Beden eğitimi, resim, el sanatları ve drama eğitimlerimiz var. Kurumumuza duyu bütünleme odası yaptırmak istiyoruz. Bu oda özellikle otizmli olmak üzere tüm öğrencilere fayda sağlayacak. Günlük yaşamdaki hislerini daha harekete geçirecek ve içinde her türlü eğitsel gereçlerin bulunduğu, özel camlarla kaplı bir oda olacak. Umuyorum ki yeterince bağış toplayıp gençlerin daha iyi eğitim alması için bu odayı yaptırabiliriz. Özellikle yaşları küçük olanlar o duyu bütünleme odasında daha iyi büyüyecekler. Farkındalıkları artacak."

Nilgün Öztürk'e destekte bulunmak isteyenler internetten 'http://ipk.adimadim.org/kampanya/CC85160' linkinden diledikleri kadar bağış yapabilecek.