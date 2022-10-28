Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.905,05
ALTIN
989,04
DOLAR
18,62
STERLİN
21,47
EURO
18,53
Muş Alparslan Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
Muş Alparslan Üniversitesi 9...
TPAO, Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Mühendis alacak
TPAO, Müfettiş Yardımcısı, Uzman...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim...
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) 22 Öğretim Üyesi alıyor
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Özel öğrencilere iyilik için koşacak

ZİHİNSEL Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) İzmir Şube Başkanı Nilgün Öztürk (57), 6 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek NKolay 44'üncü İstanbul Maratonu'na katılarak iyilik peşinde koşacak. Öztürk, zihinsel engelli çocuklara, maraton sayesinde toplayacağı bağışlarla, 'duyu bütünleme odası' yapmayı amaçladığını söyledi.

28 Ekim 2022 Cuma 10:55
Özel öğrencilere iyilik için koşacak

İzmir'de yaşayan evli, 2 çocuk annesi Nilgün Öztürk, kızı Senil Öztürk'ün (32) dünyaya gelmesinden sonra özel çocuklarla ilişki kurmaya başladı. Kızının engelinin geç fark edildiğini sözlerine ekleyen Öztürk, yaklaşık 20 yıldır engelli gençlerle ilgilendiğini ve onların dünyasından kendini alamadığını belirtti. Öztürk, tüm toplumun onların farkında olması gerektiğine dikkat çekerek, gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerde öncü rol üstleniyor.

'KIZIM SOSYALLEŞEREK İLETİŞİM KURMAYA BAŞLADI'

Kızı Senil'in üst üste birkaç kez kalça çıkığı ameliyatı geçirdiğini ancak ilkokul çağına kadar herhangi bir tanısı olmadığını anlatan Öztürk, "Kızımın özel alt sınıfa yönlendirilmesiyle zihinsel engelli öğrencilere ilgi duymaya başladım. İlk başlarda onun engelli olduğunun farkında değildik. İlkokula başladığı zaman geç öğrendiği için rehberliğe yönlendirdiler daha sonra engelli tanısı konuldu ve hastane maratonumuz başladı. Bu işin içine girince çıkamadım. Gönlünüz yoruluyor, bazı işlere yetişemiyorsunuz, başaramıyorsunuz ama ben başladığım işi sonuna kadar götürmek istediğim için 20 senedir bu işlerin içindeyim. Kızım 5 yıldır, ZİÇEV'in rehabilitasyon merkezinde eğitim alıyor. Burada çok mutlu. Etkinlikler onun ruh sağlığına çok iyi geliyor. Kendi kendine yetmeyi öğrendi. Sosyal aktivitelerle çevresiyle iyi iletişim kurmaya başladı" diye konuştu.

Toplumun özel çocukları kabullenmede bazı sıkıntılar yaşasa da eskiye göre bir aşama kat edildiğini dile getiren Nilgün Öztürk, farkındalığın artması gerektiğine dikkat çekerek önce annelerin, sonra öğretmenlerin, en sonunda da çocukların özel eğitim alabileceğini ifade etti.

'DUYU BÜTÜNLEME ODASI İÇİN DESTEK BEKLİYOR'

Öztürk, dünyada sadece yardımseverlik koşusu için yapılmış ilk dijital kaynak yaratma platformu 'İyilik Peşinde Koş Platformu'na katılarak 6 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek NKolay 44'üncü İstanbul Maratonu'nda yarışacak.

Özel çocuklar için iyilik peşinde koşacak olan Öztürk, amacının duyu bütünleme odası yaptırmak için gerekli bağışları toplamak olduğunu söyledi. Öztürk, şöyle devam etti:

"Şahsi olarak katıldığım ikinci maraton olacak. Geçen yıl Antalya maratonuna katılmıştım. Bu yıl da İstanbul'daki maratona katılıyorum. ZİÇEV adına bağış toplayacağım. Gönüllü kişiler aracılığıyla ihtiyaçları karşılamak için bağış topluyoruz. Kurumumuzu tanıtmak ve farklı ilçelere açılmayı hedefliyoruz. Bizi herkes bilsin. Bilsinler ki gelsinler. Halk eğitimden gelen öğretmenlerimiz var. Beden eğitimi, resim, el sanatları ve drama eğitimlerimiz var. Kurumumuza duyu bütünleme odası yaptırmak istiyoruz. Bu oda özellikle otizmli olmak üzere tüm öğrencilere fayda sağlayacak. Günlük yaşamdaki hislerini daha harekete geçirecek ve içinde her türlü eğitsel gereçlerin bulunduğu, özel camlarla kaplı bir oda olacak. Umuyorum ki yeterince bağış toplayıp gençlerin daha iyi eğitim alması için bu odayı yaptırabiliriz. Özellikle yaşları küçük olanlar o duyu bütünleme odasında daha iyi büyüyecekler. Farkındalıkları artacak."

Nilgün Öztürk'e destekte bulunmak isteyenler internetten 'http://ipk.adimadim.org/kampanya/CC85160' linkinden diledikleri kadar bağış yapabilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZİÇEVİzmiröğrenciözel öğrenciKoşuNKolay 44üncü İstanbul Maratonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kızılay Haftası'nda çeşitli etkinliklerle 'Dayanışma Yılı'na vurgu yapılacak
Kızılay Haftası'nda çeşitli etkinliklerle 'Dayanışma Yılı'na vurgu yapılacak
Polisler, öğrencilerle enstrüman çalıp, şarkı söyledi
Polisler, öğrencilerle enstrüman çalıp, şarkı söyledi
Moda ve tekstilde sürdürülebilir gelecek Sustainability Talks İstanbul’da konuşulacak 
Moda ve tekstilde sürdürülebilir gelecek Sustainability Talks İstanbul’da konuşulacak 
TAİDER 10. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’ne geri sayım başladı 
TAİDER 10. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’ne geri sayım başladı 
Bakan Karaismailoğlu: Çam ve Sakura metrosunda sona geldi
Bakan Karaismailoğlu: Çam ve Sakura metrosunda sona geldi
Trabzon'a kruvaziyer turlarıyla 3 ayda 4 bin turist geldi 
Trabzon'a kruvaziyer turlarıyla 3 ayda 4 bin turist geldi 
MİT, PKK/YPG'nin sözde sabotaj taburu sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/YPG'nin sözde sabotaj taburu sorumlusunu etkisiz hale getirdi
İsmail Demir, üs bölgelerinde jandarmanın kullandığı savunma sistemlerini inceledi
İsmail Demir, üs bölgelerinde jandarmanın kullandığı savunma sistemlerini inceledi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول