ÖTV matrah düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "Bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına mezkur kanunun 12'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kararla, motor silindir hacmi 1600 CC altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı. Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti. Buna göre, motor gücü 50 kilowaatı geçip, motor silindir hacmi 1800 CC'yi geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 228 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı.

Öte yandan söz konusu düzenlenme Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girerken kararın uygulanmasını Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.