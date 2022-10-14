Oruç Reis Antalya Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı

Karadeniz'de geçtiğimiz aylarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılan 'MTA Oruç Reis' isimli gemi, bugün saat 09.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Sismik araştırma gemisine 2 sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık bir saat sonra Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin güvertesindeki çok sayıda personelin boğazı seyrettiği görüldü. Boğaz geçişini 1,5 saatte tamamlayan 86 metre uzunluğundaki araştırma gemisi, Antalya Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.