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Orman yangınları paylaşımlarıyla ilgili soruşturma

05 Ağustos 2021 Perşembe 09:41
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Orman yangınları paylaşımlarıyla ilgili soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Orman yangınlarının çıktığı 28.07.2021 tarihinden bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili teknik inceleme ve araştırma sonucu bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılamaya çalıştıkları saptanmıştır. Bu itibarla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç unsuru içerdiği tespit edilen paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatılmıştır.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıOrmanYangınSosyal MedyaSoruşturma
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