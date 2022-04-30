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Orman Genel Müdürü'den bayramda 'orman yangını' uyarısı

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan eliyle çıktığını belirterek, bayram tatilinde vatandaşların piknik için izinli mesire alanları ile milli parkları tercih etmelerini istedi. Karacabey, "21 bin personelimiz bu bayramı görev başında geçirecek. Vatandaşlarımızdan, onlara yangına sebep olacak davranışlardan uzak durarak, destek olmalarını bekliyoruz" dedi.

30 Nisan 2022 Cumartesi 11:20
Orman Genel Müdürü'den bayramda 'orman yangını' uyarısı

​2 yılın ardından pandeminin etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte bu bayram mesire ve piknik alanlarına akın edilmesi bekleniyor. Orman Genel Müdürü Karacabey, yangın sezonunun da başlaması nedeniyle bayramda herkesi dikkatli olması konusunda uyardı. DHA'ya konuşan Karacabey, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan eliyle çıktığını vurgulayarak, "Yanan alanların yüzde 97'si insan eli ile çıkarılmış yangınlardan oluşuyor. Geçtiğimiz yıl bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkıntılı bir yaz dönemi geçirdik. O yangınlarda eminim ki bütün vatandaşlarımızın yüreği sızladı ve ellerinden gelse o yangınları söndürme çalışmalarına katılmak istediler. Bu çok zor bir iş, tecrübe gerektiren, çok tehlikeli ve bilerek yapılması gereken bir iş. Afet haline gelmiş o yangınlarla insan gücü ile ya da birtakım teknolojik imkanlar ile baş etmek çok zor. 600 derece sıcaklığın üzerinde, 75-80 metreyi bulan alev yüksekliği karşısında mücadele etmek, onunla baş edebilmek hakikaten zor bir iş" diye konuştu. 

'AÇIK ALANDA ATEŞ YAKMASINLAR'

Karacabey, insan kaynaklı yangınlarda kasıt olmadığını, yüzde 95'inin ihmal ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini söyleyerek, "Söndürülmeden bırakılıp gidilen bir piknik ateşi, tarla, bahçe temizliğinden sonra ortaya çıkan atıkların yakılması sonucu başlayan bir orman yangını, anız yakılması ile çıkan ya da bir çoban ateşi ile; bütün bunlar maalesef hepsi insan eliyle çıkarılan yangınlar. Eğer vatandaşlarımız dikkatli olursa bu yangınların çıkmasını önleyebiliriz. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet göstermesini istirham ediyorum. Lütfen açık alanda ateş yakmasınlar" dedi. 

'İZİNLİ ALANLARI TERCİH ETSİNLER'

Karacabey, 2 yıldır insanların doğaya çıkmaya, açık alanda sevdikleri ile birlikte bayram yapmaya hasret kaldığını hatırlatarak, "Bu bayram özelikle tabiata çıkmak isteyecekler, imkanı olanlar pikniğe gitmek isteyecekler. Tabi ki bu onların en doğal hakkı. Ancak bunun için tesis ettiğimiz piknik alanları var, izinli mesire alanları, milli parklar var, alt yapısı oluşturulmuş alanlar var. Lütfen pikniklerini bu alanlarda yapsınlar ve ne olursa olsun oradan ayrılırken de mutlaka ateşlerini su ile söndürerek, söndüğünden emin olarak ayrılsınlar. Bu mevsim bahçe temizliği için uygun bir vakit. Oradan da çıkan atıkları lütfen yakmasınlar, başka türlü imha etsinler. Vatandaşlarımızın geçtiğimiz yılki o acı tabloyu gördükten sonra daha dikkatli olacaklarına inanıyorum" diye konuştu. 

'21 BİN PERSONELİMİZ BAYRAMDA NÖBETTE'

Karacabey, orman alanlarında görülebilecek duman ya da ateş olması durumunda ihbar edilmesini isteyerek, "Kulelerimiz var, görevlilerimiz görevinin başında. Bizim 21 bin personelimiz bu bayramı görev başında geçirecekler. Yangın çıkmaması için, ülkemizin akciğerleri zarar görmemesi için onlar nöbette olacak. Vatandaşlarımızdan, onlara yangına sebep olacak davranışlardan uzak durarak destek olmalarını bekliyoruz. İnşallah bu yaz çok daha güzel bir yaz geçiririz, geçen yıl yaşadığımız sıkıntıları yaşamayız. Bu konuda bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Orman Genel MüdürüBekir KaracabeyBayramOrmanYangın
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