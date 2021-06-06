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ÖNCE VATAN

ATİLLA ÇİLİNGİR’den muhteşem yazı dizisi: ÖNCE VATAN

06 Haziran 2021 Pazar 20:13
240 Okunma
ÖNCE VATAN

ATİLLA ÇİLİNGİR’den muhteşem yazı dizisi: ÖNCE VATAN

Salı gününden itibaren gazeteniz Önce Vatan’da

Atilla Çilingir’in ‘ÖNCE VATAN’ isimli kitabından alıntılanan ‘ÖNCE VATAN’ yazı dizisi 8 Haziran 2021 Salı gününden itibaren gazeteniz ÖNCE VATAN’da başlıyor. 

Bilgeoğuz Yayınevi’nden çıkan kitap Türk Milleti için Vatan kavramının önemini anlatıyor. 

“Bu yaşlı dünyanın 4 bin yıllık geçmişine damgasını vuran, çağ değiştirip çağ açan Türklerin topluluktan millet olma yolunda ilerlerken yaşanan tarihçemizde, öylesine çarpıcı öylesine yürek yakıcı, öylesine gurur verici zaferler yaşanmıştır ki, bu olayların temelinde Türk Milletinin vatan sevdası, toprağına, bayrağına, devletine olan büyük sevgisi vardır. Vatan: Kimi zaman canımıza can katan, kimi zamansa uğruna can verdiğimiz topraktır. Onun içindir ki, topraklarımıza bir saldırı olduğunda daima ‘Önce Vatan’ denir. Türk Milleti için vatan her şeyden önce gelir.” 

ATİLLA ÇİLİNGİR

Bk: www.atillacilingir.com

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 06.06.2021 20:52
Anahtar Kelimeler:
ATİLLA ÇİLİNGİRönce Vatan
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