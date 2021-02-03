Önce Vatan, deniz sınırını bir adım öteye taşıdı

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Yunan medyası Önce Vatan Gazetesi’ni yakından takip ediyor. Greek City Times, “Önce Vatan, deniz sınırını Girit’in büyük bir kısmını ve her iki yanındaki deniz sahasını da kapsayacak şekilde genişleterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bir adım öteye taşıdı” diye yazdı.

Yunan medyası Önce Vatan Gazetesi’ni yakından takip ediyor. Greek City Times, Haber Müdürümüz M. Kemal Sallı‘nın 16 Mayıs 2020 Cumartesi tarihli makalesine yönelik haber yaptı. Greek City Times yazarı Paul Antonopoulos, 18 Mayıs 2020 tarihli makalesinde, “Önce Vatan Gazetesi, deniz sınırını Girit’in büyük bir kısmını ve her iki yanındaki deniz sahasını da kapsayacak şekilde genişleterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bir adım öteye taşıdı” diye yazdı.

Greek City Times, “Türkiye’nin aşırı sağ Önce Vatan Gazetesi’nin Cuma günü yayınlanan “Girit’i İstiyoruz” manşeti nasıl başladı?” sorusunu sorarak manşetimiz hakkında detaylı inceleme yaptı. Gazetemizin manşetiyle ilgili yapılan incelemede, pek çok yanlış değerlendirme yapıldı. İşte 8 ay önce yapılan değerlendirmedeki yanlışlıklar ve M. Kemal Sallı’nın Yunan medyasının hezeyanına cevabı...

M. Kemal SALLI: Yunanlılar telaşlanmakta haklıdırlar

“Yunanlılar, Türkiye’nin Girit’in statüsünü günden taşımış olmasından telaşlanmakta haklıdırlar. Çünkü, uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını dile getiren Türkiye’nin elindeki belgeleri inkar edebilecek durumda değillerdir.

“Girit’i Unutmayalım” başlıklı yazımızda da belirttiğimiz gibi, Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri E. Albay Ümit Yalım, “30 Mayıs 1913 tarihli Londra Anlaşması’na göre Girit’in dörtte üçü Türkiye’nindir; 10 Ağustos Bükreş ve 24 Temmuz 1924 tarihli Lozan anlaşmaları da bu hakkımızı doğrulamaktadır” demektedir.

Türkiye Kıbrıs ve Girit konusundaki haklarını uluslar arası hukuk çerçevesinde BM onaylı anlaşmalar çerçevesinde savunmaktadır.

Girit adası tarihte Helen adası olmamıştır. Yunanlılar öncelikle, M.Ö. 3 000-1 400 döneminde Girit’te bugünkü Avrupa uygarlığının beşiği olan “Minos Uygarlığı”nı kimlerin kurduğunu, İngiliz arkeolog Sir Arthur Evans’ın Kandiye/Knossos yakınlarında ortaya çıkardığı görkemli saray kalıntılarının hangi uygarlığa ait olduğunu açıklamaları gerekir. Yunanlıların, Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri E. Albay Ümit Yalım’ın ortaya koyduğu gerçekleri yanıtlamaları gerekir.

Yunanistan, Kıbrıslı Rumların, BM onaylı Londra ve Zürih anlaşmalarına, AB Anayasası’na aykırı olarak adanın tamamını temsilen AB üyesi yapılmasından cesaretlenerek, Kıbrıs’ta olduğu gibi, Girit’te de Türklerin haklarını yok sayma hevesindedir. Yunanistan’ın bu yağma hevesi, bazı beklentiler nedeniyle, Batılı dostları tarafından da desteklenmektedir.

Türkiye Kıbrıs’ta da, Girit’te de haklarını sonuna kadar savunmaya kararlıdır. Türkiye artık dünyanın anladığı dille konuşmaktadır.

Türkiye’nin Girit konusundaki yazılarımı haklarını aşağıdaki linlerden okuyabilirler:”

Girit’i İstiyoruz: https://www.oncevatan.com.tr/giriti-istiyoruz-makale,48612.html

Girit’e Dikkat: (www.oncevatan.com.tr/girite-dikkat-makale,47200.html).

Girit’i Unutmayalım: https://www.oncevatan.com.tr/giriti-unutmayalim-makale,50668.html

İşte 8 ay önce yapılan değerlendirmedeki bazı yanlışlıklar:

1) Greek City Times: Son altı aydır duymadığımız yeni bir şey yoktu:

Doğrusu: Girit’in dörtte üçü Türkiye’ye aittir.

2) Greek City Times: Türkiye, Yunanistan’ın Doğu Ege deniz sahasını ve adalarını işgal etme hayalinde!

Doğrusu: Yunanistan pek çok adayı silahlandırdı ve Türk adalarını uluslararası hukuka aykırı şekilde işgal etti.

3) Greek City Times: Türkiye, Mavi Vatan’ı elde etmek için Libya’da topraklarının yalnızca %3’ünü ve nüfusun % 40’ından azını kontrol eden GNA ile anlaşma yaptı! (8 ay önceki tespit)

Doğrusu: GNA, Libya’da BM nezdinde kabul edilen hükümettir. Ülkenin yarısından çoğunda kontrolü sağlamıştır. BM, Libya’da sivil kayıplarının %81’ine Hafter’e bağlı güçler sebep olmuştur. Yabancı paralı askerler Libya’yı derhal terketmelidir açıklamasında bulunmuştur.

4) Greek City Times: Uluslararası hukuka uymayan haritalarını yayınlarken Yunan adalarının varlığını tamamen görmezden geldiler.

Doğrusu: Uluslararası anlaşmalara bağlı olarak yayınladığımız haritalar doğrudur. Yayınladığımız haritalarda Türk adaları isimleriyle belirtilmiştir.

5) Greek City Times: Önce Vatan, Türkiye’nin neden Birleşmiş Milletler Deniz Yasası’nı imzalamayan 15 ülkeden biri olduğunu açıklayamıyor.

Doğrusu: BM Deniz Yasası’na, ABD, İsrail ve Türkiye gibi güçlü ülkeler taraf değildir.

6) Greek City Times: Türkiye, Libya’da çöküşün eşiğinde olan hükümetle anlaşma yaptı. (8 ay önceki tespit)

Doğrusu: GNA hükümeti çökmemiştir. Ülkede pandemi sonrasında ekonomik toparlanmanın hızlanacağı tahmin edilmektedir.

7) Greek City Times: Türkiye GNA ile Trablus’u korumaya çalışıyor. LNA ise sadece Yunanistan’ın değil, Fransa, Mısır, Rusya, Suudi Arabistan, BAE ve Suriye’nin de desteğine sahip. LNA ve paralı askerler Libya’nın tamamını ele geçirecektir. (8 ay önceki tespit)

Doğrusu: Hafter’in bazı üst düzey istihbaratçıları ve komutanları; Hafter LNA’yı zorla bir savaşa soktu ve yenildi. Artık Bingazi ve Tobruk‘ta da istenmiyor. Hafter Libya’da zorla bir şey yapacak durumda değil.

8) Greek City Times: Önce Vatan, Girit’in Türkiye tarafından işgal edilmesi hayalini sürdürüyor. UMH’nin çökmesi an meselesi (8 ay önceki tespit). Hayallerinin gerçeğe dönüşmesi pek olası değil.

Doğrusu: Girit’in dörtte üçü uluslararası anlaşmalara göre Türkiye’ye aittir. Bu bir hayal değildir, gerçektir. UMH de çökmemiştir. Girit’in dörtte üçü Yunanistan işgali altındadır.