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Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor

İZMİR Tüketici Hakem Heyeti Üyesi avukat Salih Emrah Ertan, tüketici kanununda önemli değişiklikler yapıldığını belirtti. Kanunda yasak olan ön ödemeli devre tatil satışlarına ağır para cezasının yanı sıra ilk kez hapis cezası getirildiğini açıklayan Ertan, "Yasağa uymayanlar ve buna aracılık edenlere 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor" dedi.

01 Ekim 2022 Cumartesi 11:18
Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor

İzmir Tüketici Hakem Heyeti Üyesi avukat Ertan, 1 Ekim 2022'den itibaren tüketici kanununda yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Tüketici hakem heyetlerinin, bir tarafı tüketici olan alım satım sözleşmelerinde meydana gelen ihtilaflarla ilgili hem tüketicilerin hem satıcıların yani hizmet sağlayıcıların da başvurabileceği merci olduğunu dile getiren Ertan, bugüne kadar 15 bin 480 TL'ye kadar olan başvuruları değerlendirmekle görevlilerken artık bu rakamın 30 bin liraya kadar çıktığını açıkladı. Ocak ayında bu rakamın 50-60 bin TL'ye kadar çıkabileceğini de belirten Ertan, tüketici ve satıcı arasındaki sorunlarda artık mahkemelere değil önce hakem heyetlerine gidileceğini kaydetti.

'HAPİS CEZASI YÜRÜRLÜĞE GİREBİLECEK'

Tüketici hakem heyetinden çıkan kararla ilgili de mahkemeye itirazda bulunabilineceğini anlatan avukat Ertan, özellikle devre tatil ve devre mülk satışlarıyla ilgili tüketicilerin çok fazla şikayette bulunduğunu belirterek, "Ön ödemeli konut satışları, devre tatil, devre mülklerle ilgili ciddi değişiklikler var. Eğer kanunda yasak olan ön ödemeli devre tatil satışı ya da mülkiyet hakkı tanıyan devre tatil satışı yapıldıysa bu satışa aracılık edildiyse vatandaşın şikayeti halinde bu kanuni yasaklara riayet etmeyen kişilere karşı hapis cezası yürürlüğe girebilecek. Ağır para cezaları da söz konusu. Devre tatil ve devre mülk satışlarında kanunun koyduğu tüketiciyi koruyan kuralları bertaraf etmek için şirket hissesi kooperatif, dernek ve vakıf üyeliği yoluyla devre mülk devre tatil satışları yapılıyordu. Bunlar yasaklandı. Bu yasağa uymayanlar ve buna aracılık edenlere 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor" diye konuştu.

TESLİMDE GECİKMEYE PARA CEZASI

Tüketicilerin ürünlerin zamanında teslim edilmemesi konusunda sıklıkla başvuru yaptığını belirten Salih Emrah Ertan, kanunda konuyla ilgili tüketicilerin sorunun çözümünü sağlamanın yanı sıra Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunarak firmalara idari para cezası kesilmesinin yolunu açabileceğini söyledi. 1 Ekim'den itibaren daha önce kanunda olmayan, yenilenmiş ürünle ilgili bir madde getirildiğini de kaydeden Ertan, "Müşterinin garantiden değiştirdiği ve ikinci ele düşmüş ürünlerin bakanlığın yetki verdiği merkezlerde yenilenmesi, bakımlarının, onarımlarının yapılması, her birine birer elektronik kimlik numarasının verilmesi, bu ürünlerin yetkili merkezlerde onarıldığı bilgisinin yer alması halinde bu ürünlere artık 1 yıl garanti getiriliyor. Vatandaş ikinci el ürünlerde de artık 1 yıl garantili korunabilecek" dedi. 

KARAR SÜRESİ HIZLANDI

Tüketicilere de bazı uyarılarda bulunan Salih Emrah Ertan, tüketici hakem heyetine nasıl başvuru yapılacağı konusuyla ilgili, "Tüketiciler aldıkları ürünü önce muayene etmeliler. Kargoyla gelen ürünlerde sorun kargo şirketinde mi? Hasar vatandaşın evinde mi oluştu? Yoksa üretici hasarı mı var? Bunların ispatı zor oluyor. Bizden kaynaklı olmayan bir üretim hatası olduğunu tespit ettiysek bunu şirkete bildireceğiz. Satıcıdan olumlu cevap alamazsak en kolay başvuru yöntemi e-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) portalından faturamızı, ürünün fotoğrafını, ürünle ilgili şikayetimizi ve servis formunu ekleyerek internet üzerinden başvurabiliriz. Eskiden 6+6 ay olan tüketici hakem heyetlerinin karar verme süresi 6+3 aya indirildi. Bundan sonra daha hızlı karar verme süreci hedefleniyor. Yeni düzenlemeyle elektronik tebligat imkanı getirildi. Bundan sonra kararlar, bilgi belge istemleri elektronik yolla yapılacak" diye konuştu.

İnternetten yapılan satışlarda ise cayma hakkının sınırlarının daraltılıp istisnaların genişletildiğini belirten avukat Ertan, 2024 yılından itibaren en çok satışı yapılan cep telefonu, tablet, akıllı bilgisayar ve akıllı saatlerin 14 günlük cayma hakkı kapsamından çıkarıldığını dile getirdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmir Tüketici Hakem HeyetiSalih Emrah ErtanTüketiciDevre Mülk
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