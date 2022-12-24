Olgunlaşma Enstitüleri'nin ortak markasının açılışı yapıldı

İSTANBUL (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kültürel hafızanın yaşatılması misyonu ile olgunlaşma enstitülerinde üretilen ürünler, 2021 yılında 'Bohça' markası ile dünyaya açıldı.

Markanın ikinci şubesi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla İstanbul Galataport Paket Postanesi bölümünde hizmete açıldı. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un eşi Ümmü Eymen Muş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger de katıldı.