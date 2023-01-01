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Olaylı Göztepe-Altay maçında yanıcı maddeleri taşıyan ambulans firması süresiz kapatıldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Göztepe-Altay maçında Gürsel Aksel Stadyumu'na yanıcı ve parlayıcı malzemeleri taşıyan Ambulans Servisi'nin süresiz olarak kapatıldığını duyurdu.

01 Ocak 2023 Pazar 18:14
Olaylı Göztepe-Altay maçında yanıcı maddeleri taşıyan ambulans firması süresiz kapatıldı

İZMİR (DHA)

İzmir'in Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan iki temsilcisi Göztepe ile Altay arasında, geçen 27 Kasım'da oynanan müsabakanın 19'uncu dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu tribüne atılan işaret fişeği ile bir vatandaş yaralandı. 

Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, sahaya atlayan bir Göztepe taraftarı, korner bayrağı direğiyle rakip takımın kalecisine saldırdı. Futbolcu, başına aldığı darbeyle yaralandı. 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Büyüyen olaylar nedeniyle müsabaka tatil edildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaylı Göztepe-Altay maçında Gürsel Aksel Stadyumu'na yanıcı ve parlayıcı malzemeleri taşıyan Ambulans Servisi'nin süresiz olarak kapatıldığını duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GöztepeAltay MaçıAmbulans
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