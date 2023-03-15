Oktay: 10 bin lira destek ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemize yatırılmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 depremzedenin yerleştirildiğini bildirdi.

Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı.

AFAD'da afet yönetimi ve koordinasyon çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Oktay, devlet ve millet olarak tek yürek yaraların sarıldığını ve felaketten kurtulan vatandaşların yeniden hayata tutunması için çalıştıklarını söyledi.

Oktay, afet bölgesini 360 derece sürekli taradıklarını, sorunlar ve geliştirme alanlarını sürekli tespit edip çözüm üreterek yola devam ettiklerini dile getirdi.

Depremlerden etkilenen illere 22 milyar 328 milyon 330 bin 574 lirası AFAD tarafından olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca toplam 30 milyar 795 milyon 500 bin lira ödenek gönderildiğini aktaran Oktay bölgede çadır kurulumlarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Fuat Oktay, şu ana kadar 354 noktada çadır kent alanı oluşturulduğunu, 437 bin 613 çadır ve 240 noktada 21 bin 714 konteynerin kurulumunun yapıldığını bildirdi.

"Yaşadıkları çadırlar ve konteynerler, her biri bir ikametgah adresi olarak belirlenmiş ve tescil edilmiştir. 330 geçici barınma merkezinde bulunan vatandaşlarımız yerleşim yeri adresini buralara taşıyabileceklerdir." açıklamasında bulunan Oktay, afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında çadır, konteyner, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, Milli Eğitim Bakanlığı tesisleri ve diğer tesislerde toplam 2 milyon 190 bin 300 depremzedenin barındığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında 15 binin üzerinde konut kaydedilerek şu ana kadar toplam 6 bin 946 kişi yerleştirilmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza yönelik 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır. Ayrıca 261 bin 757 ailemize de 15 bin lira tutarındaki taşınma yardımı yapılmıştır. Ödeme işlemleri an itibarıyla devam etmektedir." dedi.

Psikososyal destek çalışmaları

Bölgede 349 seyyar mutfağın hizmet verdiğini, günde 2,5 milyon kişiye 3 öğün sıcak yemek sağlandığını anlatan Oktay, deprem bölgesinde 1 milyon 39 bin 798, deprem bölgesi dışında 490 bin 607 kişiye psikososyal destek verildiğini söyledi.

Bölgede, iş yerleri hasarsız ya da az hasarlı olan esnafın hizmet vermeye başladığını, üretimi yeniden canlandırmak için sanayideki tahribatı tespite yönelik çalışmaların da devam ettiğini vurgulayan Oktay, bölgedeki 34 organize sanayi bölgesinde (OSB) 332 orta ve ağır hasarlı tesis bulunduğunu, bunların tekrar tam kapasite faal duruma gelmesi için çalıştıklarını anlattı.

Oktay, gereken hallerde OSB'lerin içerisine işçileri ve aileleri için konteyner kentler kurulduğunu, böylece sanayinin devamlılığının sağlandığını dile getirdi.

OSB ve sanayi sitelerinin borçlarının 1 yıl süreyle ertelendiğini, buralarda üst yapılara sağlanan destek oranını yüzde yüze çıkardıklarını aktaran Oktay, "Şu anda, Kahramanmaraş'ta 1450 iş yeri, Malatya'da 3 bin 595, Osmaniye'de 155, Adıyaman'da 585, Gaziantep'de 300 ve Hatay'da 2 bin 740 olmak üzere toplam 8 bin 825 iş yeri planlanmaktadır." açıklamasında bulundu.

Fuat Oktay, İŞKUR Toplum Yararına Programı kapsamında 1,5 milyar lira tahsis ederek 20 binin üzerinde istihdam sağlandığını, deprem bölgesinde milletin işini korumak amacıyla OHAL süresince işten çıkarma yasağı uygulandığını, bölgedeki işçilere çalışamadıkları süre için Kısa Çalışma Ödeneği ile ücret desteği sağlandığını hatırlattı.

1 milyar 364 milyon lira yem desteği başta olmak üzere toplam 1 milyar 438 milyon lira destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını, bölgedeki yetiştiriciler için 16 bin ton hayvan yemi ve 7 bini aşkın hayvan çadırının temin edildiğini kaydeden Oktay, depremzede çiftçilerin Hazine faiz destekli kredilerinin 1 yıl süreyle vade farkı almaksızın ertelendiğini de belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan afetzedelerin durumunu da değerlendirdiklerini hatırlatan Oktay, Türkiye'deki depremzedelere sunulan destek ve hizmetlerin aynı şekilde KKTC'de bulunanlara da sağlandığını bildirdi.

Oktay şöyle devam etti:

"Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirası yatırılmıştır. Toplanan yardımın her bir kuruşu deprem bölgesinin inşa ve ihyasına harcanmaktadır. Taahhüt edilip henüz AFAD hesaplarına aktarılmayan kısmın da önümüzdeki günlerde söz verenler tarafından iletileceğine inanıyorum."

Hasar tespit çalışmaları hakkında da bilgi veren Oktay, "1 milyon 805 bin 842 bina incelenmiştir. Bu, 5 milyon 242 bin 140 bağımsız bölüme tekabül etmekte. Konut olarak baktığınızda 653 bin konut acil, ağır, yıkık ve orta hasarlı olarak tespit edilmiştir. Enkazların ise yüzde yirmisini kaldırmış durumdayız. Bu alandaki çalışmalarımız da çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani artık ayağa kalkma dönemindeyiz." dedi.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli kapsamında, İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen toplantılarla jeofizik, jeoloji ve sismoloji alanındaki bilim insanlarıyla, deprem uzmanlarıyla yoğun istişare halinde çalıştıklarını, buradan çıkan sonuçlara göre hareket ettiklerini anlatan Oktay; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 13 kurul oluşturulduğunu ve bunların her birinde çalışmaların çok ciddi şekilde devam ettiğini söyledi.

Fuat Oktay, en doğru, en sağlam zemine ve o zemine göre yapılaşmayı seçerek yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutların inşa sürecinin başladığını, ilk etapta 35 bin konutun yapılacağını dile getirdi.

Yağışlara yönelik deprem bölgesindeki tedbirler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adıyaman'daki yağışlar nedeniyle çadır kentleri su bastığı şeklindeki haberlerin sorulması üzerine Oktay, bölgede tedbirlerin alındığını ve zemin sağlamlaştırma çalışmasının yapıldığını kaydetti. Oktay, bölgede gelecek birkaç günde yağışlı hava ve rüzgar etkili olacağı için tüm birimleri uyardıklarını aktardı.

Hatay'da mezarlıktaki Türk bayraklarının sökülmesi

"Hatay'daki mezarlıklardan Türk bayraklarının kaldırıldığı" iddiası sorulan Oktay şu ifadeleri kullandı:

"Mezarlıklar şov yeri değil. Şov yapacaklarsa başka yer arasınlar. Bu olayın aslını arıyorsanız da İçişleri Bakanı'mız gerekli açıklamalarda bulundu. Oradaki olay, Hatay Büyükşehir Belediyesinin mezarlıklara gidip kendi bayraklarını, flamalarını açmasıyla alakalıdır. Bu nasıl bir zihniyettir? Mezarlıklar şov yeri mi? Zaten orada Türk bayrakları vardır."

Bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği iddiası

Fuat Oktay, Malatya'da bir derneğe ait aşevinin kapatılmak istendiği iddiasına yönelik soru üzerine, bölgede geçici iş yerleri inşa edileceği için aşevi çadırının uygun başka bir alana taşınacağını bildirdi.

Deprem bölgesinde tüm çalışmaların planladıkları gibi yapılacağını vurgulayan Oktay şunları söyledi:

"Zaten birkaç güne kadar ramazana gireceğiz. Başka bir iklime giriyoruz. Aşevleri, beslenme, barınma boyutundaki faaliyetler de dahil hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede herhangi bir zafiyete, sıkıntıya sebep vermeden ramazanı daha huzurlu bir ortamda geçirmenin yollarını arayacağız. Dolayısıyla birlik, beraberlik ve dayanışma önemli. Türkiye seçim sürecine girdi ama bu asla bizi afet bölgesindeki çalışmalarımızı, afetzedenin ihtiyaçlarını ve odaklanmamızı asla engellemeyecektir."