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Oğuzhan Asiltürk, son yolculuğuna uğurlandı

Oğuzhan Asiltürk, son yolculuğuna uğurlandı

02 Ekim 2021 Cumartesi 17:50
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Oğuzhan Asiltürk, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (DHA)

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk (86), Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Oğuzhan Asiltürk, 13 Eylül'de koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle İstanbul'dan getirilerek tedaviye alındığı Ankara Şehir Hastanesi'nde dün saat 09.00 sıralarında vefat etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde Asiltürk'ün koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği tanılarıyla takip edildiğini ve kardiyak arrest (kalp durması) sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Asiltürk için bugün Ankara'da Haca Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'ÇOK BÜYÜK EMEKLERİ GEÇTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşma yaptı. Erdoğan, "Şu anda musallada bulunan değerli büyümüz Asiltürk Ağabeyimizi Hakk'a uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımızdan itibaren tanıştığımız değerli büyüğüm Oğuzhan Ağabeyim ile birlikte uzun yıllar bir arada olduk. Özellikle devlet adamlığından tutunuz bakanlıklarıyla birlikte de siyaset hayatı içinde bu ülkeye, bu millete çok büyük emekleri geçti, gayretleri oldu. Dualarımızı ihmal etmediğimize inanıyorum. Haklarımızı helal ettik. Tüm ailesine tüm camiaya başsağlığı diliyoruz" dedi.

Dua edilmesinin ardından Oğuzhan Asiltürk'ün tabutu omuzlara alınarak cami avlusundan çıkarıldı. Erdoğan da bir süre Asiltürk'ün tabutuna omuz verdi. Asiltürk'ün cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1935 Malatya Hekimhan doğumlu olan Oğuzhan Asiltürk, ilkokul ve ortaokul ile liseyi Malatya'da okudu, üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde tamamladı. Asiltürk, serbest müşavir mühendislik, 14'üncü ve 15'inci dönem Ankara; 19'uncu, 20'nci ve 21'inci dönem Malatya milletvekilliği yaptı. Asiltürk, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulundu. Oğuzhan Asiltürk, evli ve 4 çocuk babasıydı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan AsiltürkVefat
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