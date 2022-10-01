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Öğretmenler, 1'inci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüdü

ANKARA'da, Eğitim-İş Sendikası öncülüğünde bir araya gelen öğretmenler, ücretlerinin artırılması talebiyle 1'inci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüdü. 

01 Ekim 2022 Cumartesi 14:41
Öğretmenler, 1'inci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüdü

Eğitim-İş Sendikası'nın çağrısı ile yurt genelinden gelen öğretmenler, Ulus'taki 1'inci TBMM binası önünde toplandı. Grup; ellerinde Türk bayrakları, pankart ve dövizlerle Anıtkabir'e yürüdü. Yürüyüş sırasında 'Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz' sloganı atıldı. CHP Ankara milletvekillerinin de katıldığı yürüyüşte öğretmenler, öğretmen maaşlarının artırılmasını isterken, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'na da karşı olduklarını belirtti. Anıtkabir'e kadar yürüyen grup, burada Atatürk'ün mozolesine çıktı ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Öğretmenler, daha sonra dağıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EğitimİşÖğretmenEğitimSendikaTBMMAnıtkabirYürüyüş
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