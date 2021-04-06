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Neler kaybedecekleri AB ve ABD’ye hissettirilmeli

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06 Nisan 2021 Salı 16:38
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Neler kaybedecekleri AB ve ABD’ye hissettirilmeli

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ / İSTANBUL

Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, AB'nin 25 Mart bildirisi, AB yetkililerinin Cenevre görüşmeleri öncesinde Ankara'yı ziyaretleri, ABD'nin ilişkilerin normalleşmesi konusunda bazı koşullar öne sürmesine ilişkin görüşlerini, yayınladığı 2 mesajla özetledi.

Uluçevik şunları söyledi:

“AB'den Ankara’ya önemli ziyaret var. Bunun Kıbrıs için Cenevre Konferansı öncesinde olması anlamlıdır. Türkiye’nin AB ilişki ve işbirliğini geliştirmesi desteklenir. Ama, AB bunun için Türkiye’den D. Akdeniz ve Kıbrıs’ta bedel ödemesini istiyor! AB'nin 25 Mart Bildirisi sarih!

Bir taraftan AB, diğer taraftan ABD, Türkiye ile ilişkilerin normal statüsüne kavuşması için şartlar ortaya koymakta. Bu akıl tutulmasıdır. Türkiye'nin dünya dengelerindeki ağırlığını, önemli rolünü görmezlerse, kendilerinin de neler kaybedecekleri onlara hissettirilmelidir.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Tugay UluçevikEmekli BüyükelçiABABDDünya DengeleriTürkiyenin Rolü
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