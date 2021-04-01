Muzaffer Batumlu hayatını kaybetti

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ / İSTANBUL

Spor camiasının ünlü ismi Muzaffer Batumlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Muzaffer Batumlu, Önce Vatan Gazetesi’nde Haber Müdürlüğü, Servet ve Çevre Dergisi’nde Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinin ardından son olarak spormeydani.org sitesinde Yazı İşleri Müdürlüğü ve köşe yazarlığı yapıyordu.

Muzaffer Batumlu; Halkçı Parti ve DYP kurucularından olup çeşitli dönemlerde milletvekilliği yapan Hakimiyet Gazetesi sahibi Sabit Batumlu’nun oğlu idi.

Batumlu bugün kılınan öğle namazından sonra Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedildi.

Merhum eski mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet diler, Batumlu Ailesi’ne, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz.