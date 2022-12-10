Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.005,30
ALTIN
1.075,92
DOLAR
18,64
STERLİN
22,86
EURO
19,64
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan personel alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan personel...
Esenler Belediyesi 25 Zabıta Memuru alacak
Esenler Belediyesi 25 Zabıta...
Ayvalık'te Belediye'den kiralık iş yerleri
Ayvalık'te Belediye'den kiralık iş...
AFAD personel alacak
AFAD personel alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

MSB: PKK/YPG'nin lider kadrosunda bulunan terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'nin sözde Afrin kurtuluş güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

10 Aralık 2022 Cumartesi 11:01
MSB: PKK/YPG'nin lider kadrosunda bulunan terörist etkisiz hale getirildi

MSB, dün Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin kurtuluş güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin kurtuluş güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi. Nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBPKKYPGSuriyeTerörörgütTeröristOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizcilik Genel Müdürlüğü: Teyit mektubunu sunarak 3 tanker geçişini yapmıştır
Denizcilik Genel Müdürlüğü: Teyit mektubunu sunarak 3 tanker geçişini yapmıştır
Rektör atamaları Resmi Gazete'de
Rektör atamaları Resmi Gazete'de
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Jandarmanın kazaları önleme projesi: Reflektörlü küpe
Jandarmanın kazaları önleme projesi: Reflektörlü küpe
Kirliliğin arttığı akarsularda alabalık türleri azalıyor
Kirliliğin arttığı akarsularda alabalık türleri azalıyor
MSB: PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi
Aşırı avlanma Karadeniz'de deniz salyangozu stokunu yüzde 20 azalttı
Aşırı avlanma Karadeniz'de deniz salyangozu stokunu yüzde 20 azalttı
Bakan Kurum: Düzce'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı 
Bakan Kurum: Düzce'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı 
Yunanistan, 11 ayda 19 bin 636 göçmeni ölüme itti
Yunanistan, 11 ayda 19 bin 636 göçmeni ölüme itti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول