Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.180,66
ALTIN
985,77
DOLAR
18,63
STERLİN
20,91
EURO
18,22
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100...
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire satışı
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire...
Trabzon Havalimanı'nda unutulan eşya açık artırmaya çıkıyor
Trabzon Havalimanı'nda unutulan eşya...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 Uzman Yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt ve servis istasyonu alanını ihaleyle satacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi akaryakıt...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

04 Kasım 2022 Cuma 10:47
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 03 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan için taziye mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın (30) acı haberi, memleketi Aksaray'da yaşayan ailesine verildi. 

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde dün terör örgütü PKK mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan, şehit oldu. Şehit Akçağlayan'ın Aksaray'da yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı. Taşpazar Mahallesi'nde oturan anne Sultan ile baba Nurettin Akçağlayan'a, askeri yetkilerce şehadet haberi verildi. Eve ise Türk bayrağı asıldı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da 2 yıl önce Şerife Akçağlayan ile evlenen şehidin acı haberini sosyal medyadan paylaşıp, ailesine başsağlığı diledi.

DHA

Son Güncelleme: 04.11.2022 10:52
Anahtar Kelimeler:
MSBPençeKilit OperasyonuŞehitİstihkam Uzman OnbaşıLokman AkçağlayanTerörTeröristOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2.İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2.İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
KADES'e 4X4'lük destek
KADES'e 4X4'lük destek
Baraj göllerindeki kirliliğe pandemiyle hijyenik atıklar da eklendi 
Baraj göllerindeki kirliliğe pandemiyle hijyenik atıklar da eklendi 
Bakan Koca: Depremde yaralanan 7 kişinin tedavisi sürüyor
Bakan Koca: Depremde yaralanan 7 kişinin tedavisi sürüyor
Biyolojik çeşitliğe zarar veren aslan balığı ile mücadelede av yarışması
Biyolojik çeşitliğe zarar veren aslan balığı ile mücadelede av yarışması
Marmara Denizi'nin dibini 1 yıl arayla gözlemledi
Marmara Denizi'nin dibini 1 yıl arayla gözlemledi
“AHMET BAYTURSINOĞLU ve TÜRK MEDENİYETİ”
“AHMET BAYTURSINOĞLU ve TÜRK MEDENİYETİ”
Bakan Akar: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 429 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 429 terörist etkisiz hale getirildi
Kınık'a SİHA ve F-16 savaş uçaklarına parça üretecek fabrika yatırımı
Kınık'a SİHA ve F-16 savaş uçaklarına parça üretecek fabrika yatırımı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول