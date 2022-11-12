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MSB: Mağarada tespit edilen 5 terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, mağarada tespit edilen 5 teröristin daha teslim olduğu açıklandı.

12 Kasım 2022 Cumartesi 11:41
MSB: Mağarada tespit edilen 5 terörist teslim oldu

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez. Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu. Böylece son 10 günde toplam 7 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim olmuş oldu. Mehmetçiklerimizin nefesini enselerinde hisseden teröristler için Zap artık çıkmaz sokaktır. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.

Bakanlık, teröristlerin mağaradan çıkarak teslim olma anlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBTerörTeröristOperasyonTSKPençeKilit Operasyonu
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