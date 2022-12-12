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MSB: Hava destekli operasyonda kıstırılan 4 terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik hava destekli operasyonda, kıstırılan 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

12 Aralık 2022 Pazartesi 10:26
MSB: Hava destekli operasyonda kıstırılan 4 terörist teslim oldu

MSB, hava destekli operasyon sırasında kıstırılan teröristlerin teslim oldukları anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçış yok, tek çare Türk adaletine teslim olmak. Komandolarımızın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava destekli operasyonda kaçamayacaklarını anlayan 4 PKK'lı terörist işte böyle teslim oldu. Teröristlerle birlikte 4 adet AK-47 piyade tüfeği ile silaha ait 600 mermi, 10 el bombası, telsiz, keskin nişancı dürbünü de ele geçirildi. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Mehmetçiklerimizi kutluyor; hayırlı, başarılı görevler diliyoruz" denildi. 

Telsiz konuşmalarının da yer aldığı görüntülerde; saldırıları hazırlığındaki bir grup arazide tespit ediliyor. Hava destekli operasyonda teröristlerin kaçış noktaları helikopterle ateş altına alınıyor. Hava ve kara unsurların koordineli yaptığı operasyon sonucu; terörist grubun çevresi tamamen sarılıyor. Kaçamayacaklarını anlayan teröristler, silahlarını bırakarak teslim oluyor. Yola inen teröristler, komandolarca teslim alınıyor. Helikopteri bölgeden ayrılmadan pilot ile komandolar telsizden, "Elleriniz dert görmesin, Allah'a emanet olun" sözleri ile birbirlerini tebrik etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBIrakKuzey IrakTerörTeröristOperasyon
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