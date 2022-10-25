Moda ve tekstilde sürdürülebilir gelecek Sustainability Talks İstanbul’da konuşulacak 

Tekstil sektöründe sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak ve sektör temsilcileri ve öncüleriyle çözüm odaklı adımlar atmak amacıyla bu yıl üçüncüsü organize edilen Sustainability Talks İstanbul konferansı, Orbit Consulting ve Kipaş Textiles iş birliğiyle gerçekleşecek. Etkinlik Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde hibrit olarak düzenlenecek. Türkiye’de tekstil sektöründe sürdürülebilirliğin kapsamlı olarak konuşulduğu ilk etkinlik olma özelliği taşıyan konferans, inovasyon ve şeffaflığa vurgu yaparak iklim acil durumundan izlenebilirliğe, hammaddelerin sorumlu bir şekilde tedariğinden minimum kaynak kullanımına kadar endüstrinin karşılaştığı tüm zorluklara sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Sürdürülebilirlik yönetişimi, yeni nesil ham maddeler, yenilikçi üretim çözümleri, karbon nötr olmak, döngüsellik, izlenebilirlik ve şeffaflık konularının konuşulacağı konferansta sektörden önemli birçok marka, üretici ve tedarikçi bir araya gelecek. Konferansın kapanışında Textile Exchange 20. yaşını Sustainability Talks Istanbul ile kutlayacak.

“SUSTAİNABİLİTY TALKS, TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN KÜRESEL ÖLÇEKTE TANITILMASINDA BİR MARKA NİTELİĞİNDE”

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, “İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği olarak 2020 yılından beri sürdürülebilirliği esas alarak çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. İTHİB’in tekstil ve hammaddeleri sektöründe 7 bini aşkın üyesiyle sektörü temsil eden öncü bir kurum olması sebebiyle sektörümüzü yönlendirme ve farkındalık yaratma görevini başarıyla üstleniyoruz. Sustainability Talks İstanbul, tekstil sektörünün ulusal ve uluslararası paydaşlarını bir araya getiren bir organizasyon. Hem sektörün öncelikli ihtiyaç duyduğu değişimleri konuşuluyor hem de iyi uygulama örnekleri paylaşılıyor. Bu yıl geçtiğimiz tüm zamanların en geniş katılımını beklediğimiz Sustainability Talks programında, alanının en yetkin isimleri sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, enerji verimliliği gibi sektörümüzü çok yakından ilgilendiren konulara ilişkin en güncel bilgileri paylaşacaklar. Bu çerçevede etkinliğimiz, tekstil sektörünün küresel ölçekte tanıtılmasında bir marka niteliği taşıyor’’ diye konuştu.

“ETKİNLİĞİMİZİ ULUSLARARASI PAYDAŞLARIMIZ İLE DAHA DA ÜST SEVİYEYE TAŞIMAYI AMAÇLIYORUZ”

Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ve İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe de ‘’Sürdürülebilirlik Eylem Planını ilk açıklayan sektör olan tekstil sektörümüz, 4 ay süren uzun soluklu eğitim programı ve Sürdürülebilir Tekstiller URGE Projesi ile üye firmalarını desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda çok önem verdiğimiz Sustainability Talks Etkinliğimizin daha geniş bir yankı uyandırması ve tüm sektörü içine katması için iş birliklerimizi artırıyoruz. Çok yoğun talep aldığımız Sustainability Talks programında tekstil sektörümüzün sürdürülebilirlik vizyonu ve gelecek dönem projeleri değerlendirilecek. Uluslararası etkinliklerimizde gururla paylaştığımız ve tüm dünya tarafından takip edilen etkinliğimizi, uluslararası paydaşlarımız ile daha da üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEK VE EN KAPSAMLI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ORGANİZASYONU”

The Orbit Consulting İcra Kurulu Üyesi Bikem Kanık, “Organizasyonumuzda ulusal ve uluslararası moda ve tekstil sektörlerinin aktörlerinin katılımında 30’dan fazla konuşmacı ile tekstil tedarik zincirinin tüm aşamalarından sektör temsilcileri, akademi, kamu ve STK’ları ağırlyacağaız. Bu özellikleri ile Türkiye’de gerçekleştirilen tek ve en kapsamlı sürdürülebilirlik organizasyonu olmaya devam edecek. 1000 kişinin üzerinde fiziki katılım ile 5 bin üzeri dijital katılım öngördüğümüz, 35 standın yer alacağı program ve konuşmacıları ise hızla şekillenmekte’’ diye konuştu.

“KONFERANS DÜNYA MARKASI OLMA YOLUNDA İLERLİYOR”

Kipaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Halit Gümüşer ise etkinlik hakkında şu bilgileri verdi:

“Bu sene üçüncüsünü düzenleyeceğimiz konferans dünya markası olma yolunda ilerliyor. Global katılımcıların ve konuşmacıların sektörün gelişimi hakkında kendi deneyimlerini aktaracağı paneller ve konuşmalar oldukça fark yaratacak. Moda ve tekstil sektörü kanaat önderleri bir araya geliyor ve Türkiye’de sürdürülebilirlik markalaşmayı destekliyor. Kipaş Textile ülkemizin sürdürülebilir üretimde haline gelmesine yönelik çalışmalarda paydaşların farkındalığını artırmayı destekliyor. ‘Sustainability Talks İstanbul’ konferansı panellerine dikkat çekecek olursak başlıkları şöyle; 1. Takip ve İzleme: Şeffaflık için Geleceğin Çözümleri, 2. Döngüsellik ve Tüketici Sonrası Geri Dönüşüm, 3. Geleceğe Dayanıklı Pamuk, 4. Yenilikçi Üretim Çözümleri ve Karbon Nötrlüğü, 5. Şimdinin Nesli: İnsanlar ve Gezegen için Uzun Vadeli Düşünme. Tüm çözüm ortaklarımızı konferansa bekliyoruz.’’

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN BÜTÜNSEL YAKLAŞIM

Dijitalleşme, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji, geri dönüştürme teknolojileri ve hammadde alanındaki inovasyonlarını iş modellerine entegre ederek sorumlu üretim yapan global tekstil endüstrisi aktörlerinin deneyimlerini paylaşacağı Sustainability Talks İstanbul Konferansı, 2 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek. Davetliler etkinliği ücretsiz bir şekilde Zorlu PSM’de izleyebilecekleri gibi, konferans çevrimiçi olarak da izlenebilecek. Sürdürülebilirlik yönetişimi, yeni nesil ham maddeler, yenilikçi üretim çözümleri, karbon nötr olmak, döngüsellik, izlenebilirlik ve şeffaflık konularının konuşulacağı konferansta sektörden önemli birçok marka, üretici ve tedarikçi bir araya gelecek. Sustainability Talks İstanbul’da öne çıkan konuşmacılar arasında Hollanda Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı'ndan Arnoud Passenier, PVH Corp.'tan Nicolas Prophte, H&M'den Leyla Ertur, Hugo Boss'tan Andreas Streubig, Scheffer'dan Guilherme Scheffer, Eileen Fisher Vakfı'ndan Amy Hall, Pentatonic'ten Madison Wright, C&A'dan Sevgin Sicim ve The LYCRA Company'den Jean Hegedus yer alıyor.