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MİT'ten Suriye'ye operasyon; sözde PKK/YPG yöneticisi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT), Suriye'nin Kamışlı bölgesine düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG üyelerine silahlı ve ideolojik eğitim veren sözde yönetici Mıhyedin Gulo, etkisiz hale getirildi.

21 Ağustos 2022 Pazar 16:59
MİT'ten Suriye'ye operasyon; sözde PKK/YPG yöneticisi etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA)

MİT, PKK/YPG'lilere eğitim veren sözde 'Hebat Derik Akademisi'nin başında bulunan Mıhyedin Gulo'yu, 9 Ağustos'ta, Suriye'nin Kamışlı bölgesine düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirdi. 

Gulo'nun, örgüt mensuplarını, Türkiye ve Suriye'deki Türk birliklerine yönelik eylemde bulunmaları amacıyla yetiştirdiği belirtildi. Güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin, koordinesi ve planlamasında etkin rol alan Gulo'nun, bu nedenle MİT'in hedef listesinde yer aldığı bildirildi. Mıhyedin Gulo'nun ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da örgütte faaliyet gösterdiği aktarıldı. 

Son olarak Gulo'nun, Suriye'nin Haseke bölgesinde YPG'ye ait sözde 'Hebat Derik Akademisi'nde 'yönetici' görevi üstlendiği vurgulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MİTSuriye Operasyon
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