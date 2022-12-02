Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.035,22
ALTIN
1.079,74
DOLAR
18,65
STERLİN
22,87
EURO
19,63
Van'da kamu konutu satış ihalesi
Van'da kamu konutu satış...
Rekabet Kurumu'ndan araç satış ihalesi
Rekabet Kurumu'ndan araç satış...
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
Adalet Bakanlığı 406 personel alacak
Adalet Bakanlığı 406 personel...
Orman Genel Müdürlüğü 224 daimi işçi alacak
Orman Genel Müdürlüğü 224...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MİT, PKK/YPG'nin sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), sözde PKK/YPG Tel Tamir eyaleti tugay sorumlusu, 'Kemal Pir' kod adlı İbrahim Mohammad Nasır'ı Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

02 Aralık 2022 Cuma 10:31
MİT, PKK/YPG'nin sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, füze konusunda uzman olan ve sabotaj planlarının yapılmasında aktif rol oynayan terörist İbrahim Mohammad Nasır, Tel Tamir'in iç bölgeleri ve sınır bölgesini iyi bilmesi nedeniyle Barış Pınarı harekat bölgesine yönelik gerçekleştirilen eylemlerde önemli rol oynuyordu. Kendine bağlı unsurlarla birlikte doğrudan sabotaj eylemlerine katılan terörist Nasır, gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle MİT'in hedef listesine alındı. Teröristin tüm hareketlerini ve intikallerini sahadaki ajanları ile izleyen MİT, düzenlediği operasyonla Nasır'ı etkisiz hale getirdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
MİTPKKYPGTerörörgütTeröristOperasyonSuriyeİbrahim Mohammad Nasır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Mikroplastik kirliliği Antarktika'ya kadar ulaştı
Mikroplastik kirliliği Antarktika'ya kadar ulaştı
Meslek lisesinin yıllık cirosu 5,5 milyon lira
Meslek lisesinin yıllık cirosu 5,5 milyon lira
Emine Erdoğan, Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen yetim çocuklarla buluştu
Emine Erdoğan, Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen yetim çocuklarla buluştu
Göller Yöresi'ndeki 6 gölün alanı, 36 yılda yüzde 51,1 azaldı
Göller Yöresi'ndeki 6 gölün alanı, 36 yılda yüzde 51,1 azaldı
PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu, Hatay'da uyuşturucu operasyonunu yönetti: 117 gözaltı
Bakan Soylu, Hatay'da uyuşturucu operasyonunu yönetti: 117 gözaltı
KDK'dan 'makinistlerin otopark sorununu çözün' kararı
KDK'dan 'makinistlerin otopark sorununu çözün' kararı
'Yasa dışı bahis' olayına adınız karıştı diyerek dolandırmaya çalıştılar
'Yasa dışı bahis' olayına adınız karıştı diyerek dolandırmaya çalıştılar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول